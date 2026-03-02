Красная малосольная рыба — это не только изысканная закуска, но и отличное дополнение к белому хлебу с маслом. Конечно, предпочтения у всех разные, но соленая красная рыба прекрасно подходит для салатов, сэндвичей и бургеров. А еще она идеально сочетается с блинами. Когда тонкий блинчик дополняется кусочком жирной соленой рыбы и немного сметаны или мягкого сыра...

Красная рыба считается очень полезным продуктом. Но распространяется ли это утверждение на соленую красную рыбу? Какую пользу она может принести организму и кому стоит ограничить ее потребление, объясняет Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и гастроэнтеролог, клинический фармаколог.

Польза соленой красной рыбы

Красная рыба — это прежде всего легко усваиваемый белок, необходимый для роста и развития мышечной массы, а также для формирования новых клеток. Даже в соленом виде она содержит витамины A, B1, B2, B6, B12, D, E, PP и минералы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, селен, цинк и йод.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в ней, способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и артрита. Они также улучшают память, общее функционирование мозга и помогают предотвратить депрессию.

Ограничение соли

Тем не менее, соленую рыбу следует употреблять умеренно — не более 100-150 граммов в неделю. Игнорирование этой рекомендации может привести к отекам. Это не опасно для здоровых людей, но тем, кто страдает от заболеваний почек, имеет перепады давления или загущенную кровь, стоит быть особенно внимательными. В противном случае состояние может ухудшиться, даже возникнуть риск инсульта.

Правильная засолка

Самостоятельная засолка рыбы не только возможна, но и рекомендуется для сохранения ее полезных свойств. Кроме того, вы будете уверены, что в рыбе нет никаких консервантов, кроме соли.

Можно засаливать различные виды лососевых: семгу, форель, лосось, кижуч и чавычу. Также подойдут и другие виды морской рыбы.

Существует два метода засолки — сухой и мокрый (в рассоле). При сухом методе рыбу натирают небольшим количеством соли и специй и оставляют в прохладном месте, лучше в холодильнике, на 1-2 дня.

При мокром способе готовится рассол из воды, соли и специй, и рыбу оставляют в нем на 2-3 дня в холодильнике.

Выбор метода зависит от вида рыбы. Жирные сорта (лосось, скумбрия, сельдь, форель) лучше солить сухим способом, чтобы они оставались сочными, а нежирные (треска, хек, судак, минтай) можно засолить любым из способов.

Существует также быстрый способ сделать красную рыбу слабосоленой: положите небольшой кусочек филе без кожи в герметичный контейнер, добавьте немного соли с обеих сторон и посыпьте укропом для аромата и усиления полезных свойств.

Важно соблюдать правила гигиены при засолке, работая в перчатках. Хранить готовый продукт следует только в холодильнике в герметичной упаковке, соблюдая температурный режим. Слабосоленую рыбу можно хранить при температуре от 0 до +4 °C в течение 2-3 дней, среднесоленую — 7-10 дней.