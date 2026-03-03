Эксперт отметила, что нередко пациенты говорят о том, что испытывают странные ощущения в верхней половине тела.

Дискомфорт может отдавать в плечо, живот, руки, спину, шею и даже челюсть. Об отрицательной динамике могут сигнализировать изжога и расстройство желудка. Если к этим недомоганиям прибавилась еще и одышка, следует не откладывая посетить кардиолога.

По данным медиков, больше 50% попавших в больницу с инфарктом пациентов замечали неприятные ощущения в грудной клетке. Причем, как отметила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, они описывают это именно как неприятные ощущения, а не боль. У людей «давит, жмет или жар в груди».

Она также предупредила, что тревожным признаком является тяжесть или жжение в левой и правой руках сразу. Если подобное состояние держится дольше 10 минут, нужно как можно скорее вызывать скорую помощь.