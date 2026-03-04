- Первым делом необходимо охладить поражённый участок кожи, и делать это следует как можно быстрее. Для этого подойдёт холодная вода в виде постоянно меняющегося компресса или любой продукт из морозильной камеры, - рекомендует врач-терапевт Анна ЖАДЕЦКАЯ. - Охлаждение должно продолжаться длительное время, даже в пути в медицинское учреждение, если такая необходимость возникла. Скорость прекращения воздействия термического агента и эффективность охлаждения играют ключевую роль в дальнейшем течении ожогового повреждения.

Ожоговую область следует закрыть стерильной повязкой. Если стерильные материалы недоступны, можно использовать чистую хлопчатобумажную ткань.

Если площадь ожога значительно велика (в три раза превышает площадь ладони) и вы сомневаетесь в своих силах, немедленно вызывайте «скорую» помощь, даже до начала оказания первой помощи.