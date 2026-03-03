Исследователи из Университета штата Пенсильвания провели исследование, которое показало, что регулярное употребление чернослива способствует снижению потери костной массы у женщин в постменопаузе. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

Исследование проводилось в течение 12 месяцев и охватило более 180 женщин в возрасте от 55 до 75 лет. Участницы были разделены на три группы: первая и вторая группы ежедневно потребляли по 50-100 г чернослива, а третья группа служила контрольной.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что регулярное употребление сушеной сливы снижает уровень молекул, способствующих воспалению. Этот эффект исследователи связывают с высоким содержанием витаминов и минералов в данном продукте.