В рамках исследования ученые собрали группу из двенадцати добровольцев, все из которых не имели проблем со здоровьем. В течение недели участники употребляли исключительно питьевую воду. На третий день эксперимента у них начали проявляться положительные изменения.

Голодовка не только способствует снижению веса, но и улучшает функционирование внутренних органов. У добровольцев постоянно измерялись уровни тысяч белков. В среднем их масса тела уменьшилась на 5,7 кг, а концентрация белков, особенно в клетках и мозге, значительно изменилась, что привело к изменениям в метаболизме и других процессах.

Кроме того, голодовка снижает риск развития ревматоидного артрита и атеросклероза, а также улучшает метаболизм печени и поджелудочной железы как у мужчин, так и у женщин.

Тем не менее, такое серьезное мероприятие следует проводить только под наблюдением врача.