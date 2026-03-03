Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Влияние недельной голодовки на здоровье человека 0 373

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека

Международная группа ученых наконец-то раскрыла, как 7-дневная голодовка воздействует на человеческий организм на молекулярном уровне.

 

В рамках исследования ученые собрали группу из двенадцати добровольцев, все из которых не имели проблем со здоровьем. В течение недели участники употребляли исключительно питьевую воду. На третий день эксперимента у них начали проявляться положительные изменения.

Голодовка не только способствует снижению веса, но и улучшает функционирование внутренних органов. У добровольцев постоянно измерялись уровни тысяч белков. В среднем их масса тела уменьшилась на 5,7 кг, а концентрация белков, особенно в клетках и мозге, значительно изменилась, что привело к изменениям в метаболизме и других процессах.

Кроме того, голодовка снижает риск развития ревматоидного артрита и атеросклероза, а также улучшает метаболизм печени и поджелудочной железы как у мужчин, так и у женщин.

Тем не менее, такое серьезное мероприятие следует проводить только под наблюдением врача.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
5
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Определён самый опасный бутерброд для здоровья
Изображение к статье: Как определить спелость авокадо
Изображение к статье: Пять простых способов употребления яблок для похудения
Изображение к статье: Опровергнут ключевой миф о кофе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео