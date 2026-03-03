Иран будет добиваться своих целей в конфликте с США и Израилем независимо от давления Китайской Народной Республики (КНР), направленного на получение гарантий экспорта нефти через Ормузский пролив и скорейшее урегулирование противостояния, пишут СМИ.

3 марта издание Bloomberg со ссылкой на представителей нефтегазовой отрасли Китая заявило о давлении Пекина на Иран с целью сохранить транзит углеводородов через Ормузский пролив. Как утверждают собеседники, позиция по перевозкам нефти и газа из стран Персидского залива является «самым прямым» требованием Пекина к сторонам конфликта на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив играет важную роль в нефтяной отрасли: по данному маршруту осуществляется около 20 процентов мирового транзита нефти. Перекрытие пролива Тегераном напрямую повлияет на цены на углеводороды и скажется не только на поставщиках нефти, но и на состоянии китайской экономики.

Китай является важнейшим экономическим партнером Ирана и покупает 90 процентов экспортируемой из Исламской Республики сырой нефти. В 2021 году стороны заключили Договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет, предполагающий сотрудничество между странами в двадцати различных областях, в том числе в области экономики, политики и культуры, а также в сфере военного сотрудничества и развития оборонной промышленности.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай «глубоко обеспокоен тем, что распространение боевых действий затронуло другие страны региона». Дипломат подчеркнула, что Пекин не был заранее проинформирован об операции США, и призвала стороны противостояния прекратить боевые действия.

Представитель МИД КНР также указала на неоднократные заявления Тегерана об отсутствии у него намерений разрабатывать ядерное оружие, а также на переговоры с США по сохранению иранской ядерной программы. Она назвала нарушением международного права удары США и Израиля по Исламской Республике во время переговорного процесса.

Однако, по заявлениям источников Bloomberg, несмотря на осторожные публичные заявления о конфликте Ирана с Израилем и США, в рамках неформальных переговоров Пекин давит на иранских чиновников и требует от них гарантий отказа от ударов по танкерам с нефтью и сжиженным природным газом. Представители КНР также заявили о необходимости моратория по объектам нефтегазовой отрасли арабских стран Персидского залива, в частности Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По меньшей мере четыре танкера были повреждены в результате ударов Ирана по портам Омана, ОАЭ и Бахрейна.

Китай никогда не выступал союзником или стратегическим партнером Ирана за пределами торговых отношений: напротив, Пекин, в частности, поддерживал переговоры по ограничению возможностей Исламской Республики по созданию ядерного оружия. По мнению экспертов, это позволяет руководству КНР придерживаться собственных экономических интересов и требовать от Тегерана отказа от ударов по танкерам и объектам нефтегазовой отрасли.

Ответные действия Ирана в виде ударов по нефтяной инфраструктуре и угроз транспортным потокам тревожат китайскую сторону не меньше, чем ракетные атаки США и Израиля.

Как отмечает Bloomberg, Китай является одной из наиболее уязвимых для последствий конфликта на Ближнем Востоке стран — почти половина импорта сырой нефти КНР в декабре 2025 года проходила через Ормузский пролив. Возобновление противостояния между Ираном и Израилем несет существенные риски для китайской экономики: цена фьючерса на нефть марки Dubai Crude уже превысила 76 долларов за баррель, а тарифы на грузоперевозки в регионе выросли вдвое.