- На срок службы розы в вазе не влияет толщина стебля, а сорт растения, - утверждает флорист Алина Р. - Также важно не забывать о правильном и регулярном уходе за цветами.

Каждый день меняйте воду и подрезайте стебли на 0,5-1 см. Удаляйте увядшие листья, так как они забирают питательные вещества.

Оптимальная температура для букета роз составляет 18 градусов. Однако даже если в помещении теплее, важно избегать прямых солнечных лучей и размещения вазы рядом с батареями или другими источниками тепла.