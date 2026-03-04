Прежде всего, необходимо обращать внимание на спелость фрукта.

«Если плод слишком жесткий и кожица не поддается нажатию, лучше отказаться от его покупки», — отметил эксперт.

Кроме того, мякоть манго должна быть мягкой, сладковатой на вкус и легко отделяться от кожуры.

Выбирайте фрукт, который немного прогибается при нажатии, имеет однородный цвет и не содержит пятен», — добавил диетолог.

Специалист также предостерег, что кислое и жесткое манго может быть опасным для желудка и привести к отравлению.