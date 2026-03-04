Иммунная система защищает организм от бактерий, вирусов и грибков, а также помогает распознавать и уничтожать аномальные клетки, которые могут быть опасны для здоровья. Однако не только болезни могут снижать её эффективность: привычки повседневной жизни оказывают значительное влияние на состояние иммунитета.

Недостаток сна

Регулярный недосып негативно сказывается на здоровье: усиливаются хронические заболевания, появляются ментальные нарушения и снижается иммунная защита. Исследования показывают, что люди, которые спят меньше шести часов в сутки, чаще болеют простудными заболеваниями. Для взрослого человека оптимальная продолжительность сна — 7–9 часов. Попытки «отоспаться» на выходных не компенсируют недостаток сна в будние дни.

Злоупотребление фастфудом

Частое употребление фастфуда негативно влияет на кишечный микробиом, который напрямую связан с иммунной системой. В этих продуктах много соли, трансжиров, ароматизаторов и усилителей вкуса, что может вызвать дисбаланс микрофлоры и снижение защитных функций организма.

Хронический стресс

Постоянный стресс повышает уровень кортизола и адреналина, что может приводить к избыточной выработке цитокинов — белков, вызывающих воспаление. Избыток цитокинов подавляет активность иммунной системы, делая организм более уязвимым перед инфекциями.

Недостаточная гигиена полости рта

Чистка зубов лишь один раз в день или полное её игнорирование повышает риск воспалительных заболеваний десен, таких как гингивит. Возникающие очаги воспаления отвлекают ресурсы иммунной системы, снижая её общую эффективность.

Рекомендации для укрепления иммунитета

По словам Ольги Малиновской, руководителя сети лабораторий, иммунитет можно поддерживать, пересмотрев образ жизни:

включить в рацион больше овощей и фруктов,

сократить потребление алкоголя,

отказаться от курения и фастфуда,

нормализовать режим сна,

минимизировать стресс.

Оценить состояние иммунной системы можно с помощью комплексного анализа «Иммунный статус» (иммуноглобулины IgA, IgM, IgG, базовая иммунограмма с лейкоцитарной формулой) в лабораториях KDL. Такой анализ рекомендован людям, которые стали чаще болеть, а также страдающим хроническими заболеваниями, включая передающиеся половым путем.

Источник