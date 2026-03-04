Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Второе мнение врача: когда и зачем его нужно получать 0 213

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Второе мнение врача: когда и зачем его нужно получать

Второе мнение в медицине — это консультация другого специалиста для проверки ранее поставленного диагноза или назначенного лечения. Пациент имеет право на такую услугу, которая помогает подтвердить, уточнить или оспорить диагноз, а также ознакомиться с альтернативными вариантами терапии.

Обращение за вторым мнением не является выражением недоверия к лечащему врачу. Напротив, оно позволяет получить более полную картину состояния здоровья. Такая практика особенно актуальна при сложных заболеваниях, включая онкологические, когда точность диагноза и правильность лечения критически важны. В ряде случаев врачи сами инициируют повторную оценку результатов обследований, например, пересмотр биопсийного материала коллегами из других клиник.

Большинство специалистов воспринимают запрос на второе мнение нормально и готовы сотрудничать, если инициативу проявляет пациент. При этом, второе мнение не нужно при обычных заболеваниях вроде ОРВИ. Оно становится актуальным в ситуациях:

  • при сложной постановке диагноза;
  • при выявлении опасного для жизни заболевания;
  • при назначении рискованного лечения или операции.

Второе мнение помогает объективно оценить риски, взвесить «за» и «против» и, в некоторых случаях, избежать ненужных процедур.

Для получения второго мнения необходимо подготовить:

  • выписку из медицинской карты;
  • копию амбулаторной карты;
  • результаты обследований и лабораторных исследований.

Эти документы могут быть дополнительно проверены в научных центрах, государственных и частных клиниках, а также в независимых лабораториях.

Многие пациенты обращаются не только за вторым, но и за третьим мнением, что позволяет им снизить уровень тревожности и быть уверенными в корректности диагноза и назначенного лечения.

Источник

Читайте нас также:
#медицина #онкология #диагноз #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео