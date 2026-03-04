Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке может негативно повлиять на перевозчиков в Латвии, сообщили Автотранспортной дирекции (АТД).

В дирекции пояснили, что сигналы от аналитиков различных отраслей заставляют тщательно оценивать обеспечение непрерывности услуг в Латвии, поскольку при затягивании нестабильной ситуации пассажирские перевозчики также столкнутся с удорожанием ресурсов.

Таким образом, АТД заявляет о готовности совместно с отраслью искать решения и обратиться в Министерство сообщения для выделения необходимых финансовых средств.

АТД, которое курирует пассажирские перевозки по территории Латвии, также собирается в ближайшее время решить вопрос о переходе в долгосрочных договорах на ежегодную индексацию цен. В нынешних условиях это является острой необходимостью для отрасли — как для преодоления сложившейся ситуации, так и для обеспечения непрерывности услуг в будущем.

АТД является реализатором единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческих автоперевозок, а также планирования общественного транспорта.

Как уже сообщалось, с субботы, 28 февраля, Израиль и США нанесли удары по сотням целей в Иране, атакуя ракетные пусковые установки, объекты, связанные с ядерной программой Тегерана, армейские штабы и политических лидеров. В ходе атаки в субботу был ликвидирован верховный лидер теократического режима Ирана аятолла Али Хаменеи.