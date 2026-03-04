Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эхо взрывов в Иране: если правительство Латвии не даст денег, может вырасти цена на билеты в общественном транспорте 1 2447

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эхо взрывов в Иране: если правительство Латвии не даст денег, может вырасти цена на билеты в общественном транспорте
ФОТО: LETA

Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке может негативно повлиять на перевозчиков в Латвии, сообщили Автотранспортной дирекции (АТД).

В дирекции пояснили, что сигналы от аналитиков различных отраслей заставляют тщательно оценивать обеспечение непрерывности услуг в Латвии, поскольку при затягивании нестабильной ситуации пассажирские перевозчики также столкнутся с удорожанием ресурсов.

Таким образом, АТД заявляет о готовности совместно с отраслью искать решения и обратиться в Министерство сообщения для выделения необходимых финансовых средств.

АТД, которое курирует пассажирские перевозки по территории Латвии, также собирается в ближайшее время решить вопрос о переходе в долгосрочных договорах на ежегодную индексацию цен. В нынешних условиях это является острой необходимостью для отрасли — как для преодоления сложившейся ситуации, так и для обеспечения непрерывности услуг в будущем.

АТД является реализатором единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческих автоперевозок, а также планирования общественного транспорта.

Как уже сообщалось, с субботы, 28 февраля, Израиль и США нанесли удары по сотням целей в Иране, атакуя ракетные пусковые установки, объекты, связанные с ядерной программой Тегерана, армейские штабы и политических лидеров. В ходе атаки в субботу был ликвидирован верховный лидер теократического режима Ирана аятолла Али Хаменеи.

×
Читайте нас также:
#Иран #Латвия #безопасность #экономика #общественный транспорт #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
10
0
1
2
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео