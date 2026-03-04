Иногда инсульт распознать нелегко: мы списываем проявления на усталость, пожилые люди – на возраст. Запомните основные признаки инсульта, и, возможно, вы спасете жизнь себе или другому человеку.

Инсульт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Согласно исследованиям, инсульт молодеет. Предупредить тяжелые последствия этой болезни помогает оперативное обращение за медицинской помощью. Ниже мы приводим симптомы, которые помогут заметить инсульт на самых ранних стадиях проявления. Будьте внимательны к себе и своим близким.

1. Ощущение слабости или онемения в одной половине тела

Если вдруг пропадает сила в руке или ноге, если вы больше не чувствуете какую-либо часть на одной половине тела – это верный признак инсульта. Онемение типа «отсидела» должно проходить за пару минут, в противном случае это тревожный сигнал.

Вы спросите, почему только одна половина тела? Каждое полушарие нашего мозга контролирует противоположную сторону тела, поэтому, если кровоизлияние произошло в правом полушарии, симптомы проявятся слева. Попробуйте поднять обе руки, и если одна из них отстает в движении или не поднимается вовсе – пора вызывать скорую помощь.

2. Не подчиняются мимические мышцы

Если на одной стороне лица опустился уголок рта или глаза, если вы не можете улыбнуться и вообще контролировать свою мимику, опять же, вызывайте скорую помощь как можно скорее.

3. Сложно читать или понимать речь

Левое полушарие отвечает за речь, поэтому при инсульте в этой области может возникнуть афазия (потеря способности понимать или произносить слова). Это один из самых красноречивых признаков инсульта – невозможность обрабатывать слова, что может проявляться в неразборчивой речи, в непонимании обращенного вопроса, в невозможности прочитать или написать предложение.

Чувство, что вы не в состоянии произнести «застрявшие на кончике языка слова», – достаточно яркий симптом инсульта.

4. Невнятная речь

Этот симптом связан с невозможностью контролировать мышцы, необходимые для произнесения звуков. В таком случае из слов могут выпадать буквы или слоги, речь может замедляться, что затрудняет понимание произнесенного.

5. Невыносимая головная боль

Конечно, речь не идет о ничем не примечательной головной боли. Но если вы можете определить ее как «худшую головную боль вашей жизни» или же она возникла внезапно и стремительно нарастает – вызывайте скорую помощь.

6. Вы видите искаженно

Как и нарушение чувствительности в руке или ноге, проблемы со зрением обычно односторонние. Это может быть двоение, нечеткость картинки или слепота.

Скорее всего, пропадет зрение не в одном глазу, а исчезнет одно поле зрения с обеих сторон (к примеру, оба глаза не видят, что происходит слева). Так происходит потому, что оптический нерв и само глазное яблоко не затронуты, а повреждение располагается в центре анализа полученной картинки, куда идут волокна от обоих глаз.

7. Нарушение координации

Инсульт может вызывать нарушение координации и головокружение, которые затрудняют передвижение. Если у вас также проявились слабость или нарушение чувствительности в конечностях, будет сложно или почти невозможно стоять прямо.