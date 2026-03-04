Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда каждая секунда важна: как заметить инсульт на ранней стадии 0 393

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
Mediasole
Изображение к статье: Когда каждая секунда важна: как заметить инсульт на ранней стадии

Иногда инсульт распознать нелегко: мы списываем проявления на усталость, пожилые люди – на возраст. Запомните основные признаки инсульта, и, возможно, вы спасете жизнь себе или другому человеку.

Инсульт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Согласно исследованиям, инсульт молодеет. Предупредить тяжелые последствия этой болезни помогает оперативное обращение за медицинской помощью. Ниже мы приводим симптомы, которые помогут заметить инсульт на самых ранних стадиях проявления. Будьте внимательны к себе и своим близким.

1. Ощущение слабости или онемения в одной половине тела

Если вдруг пропадает сила в руке или ноге, если вы больше не чувствуете какую-либо часть на одной половине тела – это верный признак инсульта. Онемение типа «отсидела» должно проходить за пару минут, в противном случае это тревожный сигнал.

Вы спросите, почему только одна половина тела? Каждое полушарие нашего мозга контролирует противоположную сторону тела, поэтому, если кровоизлияние произошло в правом полушарии, симптомы проявятся слева. Попробуйте поднять обе руки, и если одна из них отстает в движении или не поднимается вовсе – пора вызывать скорую помощь.

2. Не подчиняются мимические мышцы

Если на одной стороне лица опустился уголок рта или глаза, если вы не можете улыбнуться и вообще контролировать свою мимику, опять же, вызывайте скорую помощь как можно скорее.

3. Сложно читать или понимать речь

Левое полушарие отвечает за речь, поэтому при инсульте в этой области может возникнуть афазия (потеря способности понимать или произносить слова). Это один из самых красноречивых признаков инсульта – невозможность обрабатывать слова, что может проявляться в неразборчивой речи, в непонимании обращенного вопроса, в невозможности прочитать или написать предложение.

Чувство, что вы не в состоянии произнести «застрявшие на кончике языка слова», – достаточно яркий симптом инсульта.

4. Невнятная речь

Этот симптом связан с невозможностью контролировать мышцы, необходимые для произнесения звуков. В таком случае из слов могут выпадать буквы или слоги, речь может замедляться, что затрудняет понимание произнесенного.

5. Невыносимая головная боль

Конечно, речь не идет о ничем не примечательной головной боли. Но если вы можете определить ее как «худшую головную боль вашей жизни» или же она возникла внезапно и стремительно нарастает – вызывайте скорую помощь.

6. Вы видите искаженно

Как и нарушение чувствительности в руке или ноге, проблемы со зрением обычно односторонние. Это может быть двоение, нечеткость картинки или слепота.

Скорее всего, пропадет зрение не в одном глазу, а исчезнет одно поле зрения с обеих сторон (к примеру, оба глаза не видят, что происходит слева). Так происходит потому, что оптический нерв и само глазное яблоко не затронуты, а повреждение располагается в центре анализа полученной картинки, куда идут волокна от обоих глаз.

7. Нарушение координации

Инсульт может вызывать нарушение координации и головокружение, которые затрудняют передвижение. Если у вас также проявились слабость или нарушение чувствительности в конечностях, будет сложно или почти невозможно стоять прямо.

Читайте нас также:
#медицина #скорая помощь #инсульт #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео