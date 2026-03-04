Военные удары США и Израиля по Ирану вызывают ряд обоснованных опасений и рисков, заявил в среду в интервью телеканалу TV3 министр обороны Андрис Спрудс.

Политик отметил, что Латвия как небольшое государство всегда выступает за систему международных отношений, основанную на международных нормах, однако происходящее в Иране вызывает вопросы о том, полностью ли соответствовали этим нормам все проводимые там действия.

Спрудс подчеркнул, что Латвия неизменно хочет продолжения западной поддержки Украины, и в этом контексте речь также идёт о борьбе за соблюдение международного порядка, основанного на правилах, который в случае Украины нарушила Россия.

Министр отметил, что уже некоторое время внимание США на международной арене сосредоточено не только на Европе, и теперь совершенно ясно, что военная активность США будет сконцентрирована на Ближнем Востоке. Это означает, что Латвии и Европе придётся ещё больше мобилизоваться для поддержки Украины.

Отвечая на вопрос о том, что означает недавняя риторика президента США Дональда Трампа в отношении Испании и Великобритании, которых он критиковал за недостаточную поддержку его кампании против Ирана, Спрудс признал, что между политиками стран НАТО заметны определённые разногласия, однако он не считает, что НАТО в целом станет слабее.

Спрудс отметил, что сейчас трудно сказать, может ли развитие событий в Иране и её ответные удары по широкому кругу стран привести к задействованию 5-й статьи договора НАТО, поскольку лидерам стран альянса ещё предстоит оценить серьёзность военных инцидентов и определить, можно ли рассматривать их как нападение на альянс.

По мнению политика, главной целью США сейчас является уничтожение военных ресурсов Ирана, однако он не видит у США намерения расширять конфликт до такой степени, чтобы вводить в Иран сухопутные войска.

Спрудс также признал, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, что влияет и на латвийских военнослужащих, которые в небольшом количестве участвуют в миссиях в Ираке, Ливане и Израиле. Теперь им приходится соблюдать более строгие меры безопасности.