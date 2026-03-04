Эксперт: Олег Сорочин, руководителя отдела питания

Морозилка — не склад, а инструмент экономии

В странах Балтии традиция заготовки продуктов впрок остаётся популярной: жители замораживают сезонные ягоды, овощи и готовые блюда. Однако без четкой системы хранения морозилка часто превращается в место, где продукты «теряются», а сроки заморозки забываются. При правильной организации морозильная камера может стать инструментом планирования рациона и экономии средств.

Ревизия и маркировка запасов

Эксперты советуют не реже одного раза в сезон полностью пересматривать содержимое морозилки: проверять состояние продуктов, сортировать их по категориям и избавляться от запасов, утративших качество. При температуре −18 °C продукты остаются безопасными длительное время, однако их вкусовые свойства постепенно ухудшаются. Поэтому указание даты заморозки на упаковке помогает вовремя использовать заготовки.

Зонирование и порядок

Для удобства хранения рекомендуется применять прозрачные контейнеры и многоразовые этикетки. Разделение морозильной камеры на зоны — например, для готовых блюд, сырых ингредиентов и выпечки — упрощает поиск и снижает риск перекрестного загрязнения. Рациональное использование пространства помогает контролировать запасы и сокращать количество выбрасываемой еды.

Как правильно замораживать продукты

При замораживании супов, рагу или ягод специалисты советуют использовать прочные пакеты с застёжкой и максимально удалять из них воздух. Это помогает уменьшить образование кристаллов льда и сохранить качество продукта. Размещение пакетов в горизонтальном положении экономит пространство и ускоряет последующее размораживание.

Заморозка порциями — способ экономии времени и средств

Порционная заморозка облегчает повседневную готовку. Если разделить блюда заранее, можно размораживать только необходимое количество. Предварительно нарезанный хлеб и выпечку удобно доставать по несколько кусочков, не размораживая всю буханку целиком.

Итог

Регулярная ревизия, четкая система хранения и простые привычки позволяют превратить морозильную камеру из стихийного склада в эффективный инструмент экономии и рационального потребления.