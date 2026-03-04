Эта яркая и нежная закуска отлично подходит и для каждого дня, и для праздничных фуршетов. Рулет можно приготовить заранее и хранить в холодильнике несколько дней.
Ингредиенты
Для шпинатного коржа:
- 100 г свежего шпината
- 3 веточки петрушки
- 2 яйца
- 2 ст. л. муки
- щепотка соли
- 1–2 ст. л. оливкового масла (для смазывания пергамента)
Для начинки:
- 150 г филе лосося
- 100 г сливочного сыра
- 3 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. желатина
- соль — по вкусу
- свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 °C. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до мягких пиков.
В чаше блендера измельчите желтки, шпинат, петрушку, муку и соль до однородной массы. Аккуратно вмешайте взбитые белки, чтобы сохранить воздушную текстуру.
Противень застелите пергаментом и слегка смажьте оливковым маслом. Выложите тесто тонким равномерным слоем и выпекайте около 5 минут. Готовый корж переверните на лист фольги, снимите бумагу и полностью остудите.
Желатин залейте 2 столовыми ложками воды и оставьте на 20 минут для набухания. Затем прогрейте на слабом огне до полного растворения, не доводя до кипения.
Филе лосося нарежьте мелкими кубиками. Сливочный сыр взбейте с майонезом и лимонным соком, посолите и поперчите. Влейте растворённый желатин через сито и тщательно перемешайте.
Нанесите сливочную массу тонким слоем на шпинатный корж, равномерно распределите рыбу и аккуратно сверните рулетом. Плотно заверните в фольгу и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа для стабилизации.
Перед подачей нарежьте порционными кусочками. При необходимости лосось можно заменить семгой, форелью или другой рыбой по вкусу. Готовый рулет хранится в холодильнике до трёх дней.
