Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые раскрыли связь между витаминами и походами в туалет 0 326

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые раскрыли связь между витаминами и походами в туалет

Недавние исследования показали — то, как часто человек ходит в туалет, зависит всего лишь от одного витамина.

Ученые, исследовавшие генетические факторы, определяющие работу кишечника, выяснили, что частота стула может зависеть от витамина B1 (тиамин). Исследователи сосредоточились на изучении моторики кишечника — скорости продвижения пищи по ЖКТ. Проблемы с моторикой вызывают запор, диарею и синдром раздраженного кишечника. Несмотря на распространенность этих расстройств, точные биологические механизмы их возникновения оставались неясными.

Ученые и генетики проанализировали генетический материал более 260 тыс. жителей Европы и Восточной Азии. Изначальной целью исследования не было выявление связей с витаминами, однако полученные данные показали зависимость между частотой походов в туалет и генами, регулирующими метаболизм тиамина.

Исследователи определили два конкретных варианта генов, оказывающих влияние на белки, участвующие в транспорте и активации тиамина. Оказалось, что носители определенных версий этих генов отличаются по количеству актов дефекации. Дальнейший анализ данных проекта UK Biobank подтвердил: диета, обогащенная витамином B1, положительно отражается на регулярности стула, хотя у обладателей выявленных генетических особенностей эта взаимосвязь оказалась иной.

Тиамин содержится в цельнозерновой пище, орехах, мясных и рыбных продуктах. Хотя ранее этот витамин считался ключевым компонентом энергообмена, его влияние на здоровье кишечника стало предметом активных научных дискуссий совсем недавно.

Ученые считают, что дальнейшие исследования позволят разработать персонализированные подходы к терапии запоров, диареи и раздраженного кишечника, основываясь на индивидуальных особенностях пациента, включая генетическую предрасположенность.

Читайте нас также:
#медицина #наука #диета #витамины #генетика #исследования #кишечник #гены #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео