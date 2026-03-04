Недавние исследования показали — то, как часто человек ходит в туалет, зависит всего лишь от одного витамина.

Ученые, исследовавшие генетические факторы, определяющие работу кишечника, выяснили, что частота стула может зависеть от витамина B1 (тиамин). Исследователи сосредоточились на изучении моторики кишечника — скорости продвижения пищи по ЖКТ. Проблемы с моторикой вызывают запор, диарею и синдром раздраженного кишечника. Несмотря на распространенность этих расстройств, точные биологические механизмы их возникновения оставались неясными.

Ученые и генетики проанализировали генетический материал более 260 тыс. жителей Европы и Восточной Азии. Изначальной целью исследования не было выявление связей с витаминами, однако полученные данные показали зависимость между частотой походов в туалет и генами, регулирующими метаболизм тиамина.

Исследователи определили два конкретных варианта генов, оказывающих влияние на белки, участвующие в транспорте и активации тиамина. Оказалось, что носители определенных версий этих генов отличаются по количеству актов дефекации. Дальнейший анализ данных проекта UK Biobank подтвердил: диета, обогащенная витамином B1, положительно отражается на регулярности стула, хотя у обладателей выявленных генетических особенностей эта взаимосвязь оказалась иной.

Тиамин содержится в цельнозерновой пище, орехах, мясных и рыбных продуктах. Хотя ранее этот витамин считался ключевым компонентом энергообмена, его влияние на здоровье кишечника стало предметом активных научных дискуссий совсем недавно.

Ученые считают, что дальнейшие исследования позволят разработать персонализированные подходы к терапии запоров, диареи и раздраженного кишечника, основываясь на индивидуальных особенностях пациента, включая генетическую предрасположенность.