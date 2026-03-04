Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело против прокремлёвской активистки Полины Камлёвой из Резекне, которую обвиняют в передаче примерно 43 евро на покупку устройства для подавления дронов с целью передачи его российским военным, выяснило агентство LETA.

В прокуратуре сообщили, что 28 января было принято решение привлечь одно лицо к уголовной ответственности за совершение преступления по статье Уголовного закона о финансировании вооружённого конфликта. Обвиняемая по-прежнему находится под стражей.

Этот случай в сети X (бывший Twitter) прокомментировала экс-министр и председатель правления Национального реабилитационного центра «Vaivari» Илзе Винькеле:

«Сколько, пожалуйста, это в итоге будет стоить? Ни на секунду не защищая совершённое деяние — но не будет ли вся эта шумиха вокруг пожертвования в 42 евро несколько несоразмерно большой?»

На эту публикацию многие пользователи отреагировали резко осуждающе.

Ģirts:

«Дамы и господа! Размышления и осуждение руководительницы Национального реабилитационного центра “Vaivari”! Я бы предложил ей обратиться с такими рассуждениями к пациентам “Vaivari” — украинцам, искалеченным войной! Хотелось бы посмотреть, как она тогда объяснила бы, где проходит граница того, до какой суммы допустимо жертвовать российской армии!»

Indra:

«По-вашему, с какой суммы в евро начинается предательство Латвии?»

Džeina:

«Совершенно не важно, сколько это будет стоить. Такие показательные процессы абсолютно необходимы, чтобы ясно продемонстрировать позицию государства по отношению к сторонникам Путина.»