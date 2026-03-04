Не менее 55 граждан Ганы были убиты в ходе боевых действий в Украине, заявил министр иностранных дел западноафриканской страны Самуэль Окудзето Аблаква. Он пообещал бороться с незаконными схемами вербовки африканцев Россией.

Аблаква посетил Киев, чтобы обсудить судьбу двух гражданах Ганы, взятых в плен украинскими военными. В ходе визита власти Украины, ссылаясь на собственные разведданные, предоставили статистику африканцев, привлеченных Россией к боевым действиям. "Они задокументировали 1780 африканцев из 36 стран, которых заманили преступные сети торговли людьми для участия в войне против Украины", - сообщил министр в соцсети Facebook.

По его словам, особенно тревожной является ситуация с гражданами Ганы. С 2022 года на фронт, как считается, попали 272 жителя страны. Согласно имеющимся оценкам, 55 из них погибли, а двое удерживаются как военнопленные.

... Кэролайн Мукиза утирает слезы. 42-летняя угандийка стоит на коленях на скамье в церкви на окраине столицы Уганды Кампалы. Всего несколько дней назад она узнала из соцсетей, что ее муж погиб на войне в Украине.

Супруг, 46-летний Эдсон Камвесигье, ранее работал охранником в Ираке и Афганистане, объясняет Мукиза, проходя после молитвы через сад, расположенный у церкви. В декабре, по ее словам, муж улетел в Москву на новую работу охранником, и долгое время от него не было никаких вестей. "15 января 2026 года он написал: "Ребята, мне нужны ваши молитвы. Нас заставили подписать контракты с армией", - делится женщина. Муж сообщил, что прошел короткий курс обучения и теперь отправлялся на передовую для участия в боевых действиях.

Слезы снова льются по щекам Мукизы. Она садится на скамейку в тени за каменным зданием с красочными витражами. Тихо всхлипывая, рассказывает, как в конце января знакомые спрашивали ее, может ли она подтвердить, что фотографии ее покойного мужа распространяются в интернете. "Я просила людей не присылать мне эти фотографии", - продолжает женщина, глядя в сторону кладбища возле церкви.

Угандийка Мукиза - не единственная, кто оказался в такой ситуации. В Уганде, Кении, Камеруне, Нигерии и ЮАР - во всех этих странах, как сообщалось, местных мужчин вербовали якобы для работы в России, а затем отправляли на фронт в составе российских войск.

"По меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран в данный момент воюют в рядах армии РФ, вторгшейся в Украину", - заявил в ноябре прошлого года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информируя власти государств Африки о возможной гибели их граждан на передовой. "Подписание контракта равносильно подписанию смертного приговора", - предупредил он. По выражению министра, большинство африканцев "не выживут и месяца", сражаясь в рядах российской армии.

Тот факт, что молодых африканцев целенаправленно вербовали для участия в войне в Украине, давно не секрет. Еще в мае 2024 года украинская военная разведка опубликовала на своем сайте заявление, в котором утверждалось, что российские власти отправляют африканцев на передовую в качестве наемников, выплачивая им 2200 долларов в месяц.

Однако мало что было известно о методах вербовки, судьбе этих людей и даже масштабах операции. Высказывания главы МИД Украины в ноябре, процитированное африканскими СМИ, вызвало цепную реакцию. Члены многих семей обратились в полицию, разыскивая своих пропавших сыновей и мужей, по их словам, уехавших в Россию. С тех пор в соцсетях появляется все больше видео и фотографий африканцев, участвующих в боевых действиях. На одном из роликов, снятом на мобильный телефон на фронте в Украине, видны около десятка африканских наемников - они сидят на снегу, поют или танцуют под песню, которая исполнялась во время гражданской войны в Уганде в 1980-х годах.

На другом видео, обнародованном ВСУ, угандиец Ричард Аканторана в начале января рассказывает, что рассчитывал получить работу в супермаркете. По его словам, по прибытии в Москву ему сказали: "Вы вступите в ряды российской армии". "Когда мы отказались, они приставили мне пистолет к голове и заставили подписать документы", - утверждал Аканторана. Затем, по его словам, его разместили под Донецком, и во время своего первого же боя он сдался украинским войскам. "Мои дорогие соотечественники в Африке. Я предупреждаю вас - не попадайтесь в эту ловушку", - призвал земляков угандиец.

Для 316 африканцев, похоже, это предупреждение прозвучало слишком поздно. Имена погибших солдат, тела которых были обнаружены украинскими военными на линии фронта, содержатся в 15-страничном списке, опубликованном INPACT - исследовательской платформой, созданной немецким телеканалом ARD. Большинство жертв - около 100 человек - камерунцы. В списке также фигурируют два гражданина Уганды. Имя мужа Мукизы среди них нет.

Некоторые видеоролики, распространяемые в Сети, вызывают у наблюдателей подозрения, что африканцев на фронте используют в качестве "пушечного мяса". На одном из них африканский наемник заснят в подземном бункере с большой миной, прикрепленной к поясу. "Прекрати паниковать", - слышен голос на русском языке на заднем плане. Ствол винтовки направлен на африканца: "Теперь беги - сегодня ты пойдешь первым". Насколько это видео подлинное, установить невозможно.

Между тем в отчете INPACT указывается: "Большинству африканцев на фронте отводится роль "пушечного мяса". Россия использует их амбиции и отчаяние, чтобы пополнить ряды своей армии в Украине".

В августе прошлого года девять человек были задержаны в международном аэропорту Энтеббе в Уганде по пути в Москву. Они подтвердили, что были наняты для работы в качестве охранников. Два дня спустя в угандийской столице Кампале был арестован россиянин, который утверждал, что работает в кадровом агентстве "Магнит".

Позже следователи установили, что "Магнит" не был зарегистрирован в Уганде. Между тем в стране действует множество международных кадровых агентств, большинство из них ищут дешевую рабочую силу для работы в ОАЭ, Саудовской Аравии или Катаре. Молодых женщин нанимают в качестве домработниц для богатых местных жителей, а мужчин - водителями или сотрудниками служб безопасности. У Уганды есть соответствующие соглашения с этими странами.

Мы не заключали таких договоренностей с Россией, уточняет Джошуа Кьялимпа, пресс-секретарь министерства труда, гендерных вопросов и социальных дел Уганды. В ответ на запрос DW он пояснил: "Есть случаи участия угандийцев в этом конфликте (войне России с Украиной). Но их обычно вербуют онлайн через TikTok и подобные платформы. Наше министерство считает своим долгом предостеречь граждан Уганды от вербовки в качестве якобы трудовых мигрантов для работы в зонах конфликтов в России или Украине".

Кэролайн Мукиза связалась с российским посольством в Кампале, отправив письмо, в котором попросила о помощи в поиске тела супруга, чтобы семья могла похоронить его "в соответствии с нашей культурой и семейными традициями". По словам Мукизы, ответ до сих пор не пришел. Маловероятно, что женщина получит помощь и от властей своей страны. Глава угандийского МИД Окелло Орием заявил в интервью местному телеканалу NTV: "Уганда не имеет возможности вернуть на родину тела тех, кто умер за границей".

"Я в отчаянии", - вздыхает Мукиза, которая еще не рассказала своим двум детям о смерти их отца. Женщина боится их вопросов, потому что дети знают: когда кто-то умирает, его нужно похоронить. "Они спросят меня, где папа", - тихо говорит Мукиза и снова рыдает, уткнувшись лицом в платок.