Комитет по образованию, культуре и спорту столичной мэрии состоит из 9 депутатов правящей коалиции и 6 – оппозиционных. Разумеется, при таком раскладе результат любого голосования может быть, что называется, в одну калитку.

Тем паче, что на сей раз у двоих оппозиционеров в последний момент дрогнула рука, и они отчего-то недожали кнопочку голосования. Не буду называть здесь их фамилий, они очень известны – хотя, быть может, тут всего лишь техническая сложность дистанционного заседания... Те, кто особо интересуется – может поискать на сайте Думы.

Ваше мнение нам неинтересно

Документ RD-26-640-lp, который вынесла на рассмотрение председатель Комитета Лайма Гейкина («Прогрессивные») именовался скромно: «О мероприятиях по усовершенствованию сети образовательных учреждений самоуправления государственного города Рига».

Перед началом заседания последовало несколько просьб. Во-первых, хотело выступить детское дошкольное учреждение Zilbīte. Представитель родителей Виталий Анисов собирался представить 2638 подписей, собранных за сохранение данного заведения, расположенного в Кенгарагсе и специализирующегося на обучении деток с проблемами речи. Большинством депутатов – было отказано.

Точно так же «народные избранники» не пожелали выслушать представителей 7-го детского сада (улица Лудзас, Латгальское предместье) и 232-го детского сада (улица Аугуста Домбровска, Вецмилгравис). Последний на платформе ManaBalss.lv тоже собрал 2007 голосов против закрытия. Но – коалиции не интересно. Аналогичное «нет» было сказано и по поводу выступлений интересующихся депутатов, но не входящих в профильный комитет.

Массовая ликвидация школ

Готовили «черный список» аж 22 чиновника, и ведь ни у кого рука не дрогнула. Завизировал лично и.о. директора Департамента образования, культуры и спорта Иварс Баламовскис. Также можно в этом перечне ответственных дам и господ увидеть руководителя Юридического управления Рижской Думы Наталию Булгакову; начальницу отдела правового контроля Зане Калниню; главу Финансового управления Мариса Скуйиньша. Большие специалисты по педагогике!

Итак, вот кто уже не начнет новый, 2026/2027 учебный год. Цитируем:

«Ликвидировать 74-ю Рижскую основную школу, присоединив ее к 64-й Рижской средней школе…

Ликвидировать Рижский 1. Христианскую основную школу, присоединив ее к Рижской 6-й средней школе…

Реорганизовать Рижскую Ринужскую среднюю школу и Рижскую 31-ю среднюю школу, объединив их и… создав новое общеобразовательное учреждение на ул. Скую, 11, в Риге, присвоив название – Рижская Вецмилгравская средняя школа…»

Кроме того, депутатам было предложено проголосовать за формулиировку: «Установить, что в 2027 году объединяется

Рижский лицей Броце с Рижской Саркандаугавской основной школой,

Рижская основная школа «Гайльэзерс» с Рижской Межциемской основной школой,

Рижская средняя школа Райниса с Рижской начальной школой Valodiņa.

Установить, что в 2027 году оценивается усовершенствование сети общеобразовательных учреждений в окрестностях Болдераи, Даугавгривы и Кенгарагса».

То есть, понятное дело, что на данном этапе ликвидация школ не остановится – будут закрывать еще и еще. Кстати, если кто не знал – лицей Броце, это бывший Пушкинский. Своего рода элитарное, экспериментальное учебное заведение, в 1990-2000-е блиставшее талантами. И вот, сначала его лишают русского имени, а теперь и вовсе сливают…

Кто рубит сады?

Ну а далее следует мартиролог дошкольных учреждений столицы, в конце коего стоит подпись собственно мэра Виестурса Клейнберса («Прогрессивные»). Того самого многодетного отца и соцработника в прошлом, коего при назначении расхваливали – мол, сердце у него на правильной стороне.

До 1 сентября сего года предполагается:

Ликвидировать 8-е рижское дошкольное учебное учреждение, передав реализацию общеобразовательных программ рижскому 197-му дошкольному учебному учреждению (Даугавгрива).

Ликвидировать 232-е рижское дошкольное учебное учреждение, передав реализацию общеобразовательной программы рижскому дошкольному учебному заведению Rūķītis (Вецмилгравис).

Ликвидировать рижское дошкольное учебное учреждение Liepiņa, передав реализацию программы общего образования 169-му рижскому дошкольному учебному учреждению (Саркандаугава).

Ликвидировать 81-е рижское дошкольное учебное учреждение, передав реализацию общеобразовательной программы рижскому дошкольному учебному учреждению Kamolītis (Ильгюциемс).

Ликвидировать 172-е рижское дошкольное учебное учреждение, передав реализацию общеобразовательной программы рижскому 173-му дошкольному учебному учреждению (Кенгарагс).

Ликвидировать 125-е рижское дошкольное учебное учреждение, передав реализацию общеобразовательной программы 229-му рижскому дошкольному учебному учреждению (Латгальское предместье).

Ликвидировать 7-е рижское дошкольное учебное учреждение, передав реализацию общеобразовательной программы в 41-е рижское дошкольное учебное учреждение (Латгальское предместье).

Ликвидировать 104-е рижское дошкольное учебное учреждение, присоединив его к рижскому дошкольному учреждению Kurzeme (Иманта).

Ликвидировать рижское дошкольное учреждение Margrietiņa, присоединив его к Рижскому дошкольному учебному учреждению Kamenīte (Иманта).

Ликвидировать рижское дошкольное учебное учреждение Zilbīte, присоединив его к рижскому дошкольному учебному учреждению Dzintariņš (Кенгарагс).

…Вот тут как раз штампованность мышления авторов выдает следующая формулировка: новый садик – «обеспечивает преемственность программ общего образования» от закрываемого. Однако, как уже указывалось выше, именно Zilbīte реализует специальные, логопедические, программы! Кому теперь учить по ним – молчок. И далее:

Реорганизовать 44-е рижское дошкольное учреждение и Рижское дошкольное учреждение Гризинькалнса, объединив их на ул. Варну, 13A. Новое заведение явится «преемником обязательств, требований, финансовых средств, запасов и долгосрочных вложений» закрываемого, «а также материальных и нематериальных ценностей».

Реорганизовать 132-е рижское дошкольное учебное учреждение Ieviņa и Рижское дошкольное учреждение Sprīdītis, объединив их и с 01.09.2026. создав новое дошкольное учебное заведение на ул. Парслас, 16, в Риге, присвоив название – Рижское дошкольное учебное учреждение Pumpuriņi. Это Агенскалнс, и, судя по всему, чиновники поработали фантазией, чтобы присвоить максимально поэтическое название для района креативного класса…

Реорганизовать 124-е рижское дошкольное учебное учреждение Dzērvenite и Рижское Зиепниеккалнское дошкольное учреждение, объединив их создав новое дошкольное учреждение на ул. Светес, 7, присвоив название – Рижское дошкольное учреждение Ziepniekkalns. Ну тут получилось как-то уж очень лапидарно.

Кроме того, предполагается установить, что в 2027 году объединяется Рижское дошкольное образовательное учреждение Imanta с рижским дошкольным образовательным учреждением Dardedze, «оценив предложение программ специального дошкольного образования в окрестностях Иманты».

Весь этот бедлам, заметим, будет идти отнюдь не за счет Думы: «Установить, что расходы, связанные с ликвидацией и реорганизацией упомянутых в решении учреждений образования, покрываются из финансовых средств соответствующих учреждений». То есть, долги и проблемы – не волнуют.

Ну и заодно избавятся от директоров: Кузминой, Горняк, Алимовой, Лебедевой, Школьниковой… Направление полета мысли – понятно?