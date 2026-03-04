Вывод о победителе делается исходя из скорости расхода американских ракет в Иране, а также из роста цен на нефть и газ: Путин — «единственный очевидный победитель войны с Ираном», пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

«Россия уже стала явным бенефициаром решения президента Дональда Трампа начать войну с Ираном. И эта выгода будет расти по мере затягивания конфликта», - считает Чемпион.

«Операция продолжительностью четыре–пять недель значительно истощит американские запасы ракет — как наступательных, так и оборонительных, — одновременно подталкивая вверх мировые цены на нефть и природный газ, от которых зависит российская экономика и военный бюджет», - пишет автор.

«Любое продолжительное закрытие Ормузского пролива или разрушение экспортных мощностей стран Персидского залива по нефти и газу может также оживить рынок для подсанкционного российского топлива. Танкерные суда, которые простаивали с полными трюмами непроданной нефти после того, как США надавили на Индию с требованием сократить закупки у Москвы, вероятно, нашли бы покупателей», - говорится в колонке Чемпиона.

Что касается ракет, то их интенсивное использование против Ирана ставит под угрозу поставки Украине ракет для «Пэтриот» и отодвигает еще на более дальнюю перспективу передачу Киеву «Томагавков». «Запустить ракету «Томагавк» или «Пэтриот» — дело нескольких минут. Заменить её — до двух лет», - пишет автор.

«Резкий рост мировых цен на нефть пришёл бы Москве на помощь. Так же, как и любое сокращение доступности американских ракет и перехватчиков или — что ещё лучше — формирование в Белом доме ощущения, что после Ирана США необходимы перемирие в Украине вне зависимости от условий. Любое давление, которое Путин мог ощущать с целью пойти на уступки ради достижения прочного мирного соглашения, рассеялось бы», - говорится в статье.

«Трамп и его советники по национальной безопасности должны начать взвешивать, что ещё может дать затяжная война с уже обезвреженным иранским противником, по сравнению с истощением возможностей, которые США могут понадобиться для сдерживания гораздо более опасных потенциальных вызовов — как со стороны Москвы, так и со стороны Пекина», - заключает Чемпион.

А что думает о России Forbes?

Россия может выиграть от войны Трампа в Иране, пишет Forbes, соглашаясь с тезисами Bloomberg.

Из-за войны на Ближнем Востоке растут цены на нефть, что поможет "страдающей" экономике России и позволит дальше финансировать войну с Украиной.

Иран будет продолжать покупать российское оружие. Россия была и остается доминирующим поставщиком оружия в Иран - треть всего купленного Тегераном оружия с 1979 года было российским.

Затягивание войны угрожает США истощением запасов критически важных боеприпасов, в том числе перехватчиков для Patriot и ракет APKWS, используемых для сбития «Шахедов». Это подорвет способность США оказывать военную поддержку Украине, что будет выгодно России.

«Москва может вновь адаптироваться и застраховать свои ставки, используя беспорядки для достижения своих более широких стратегических целей», - считает Forbes.