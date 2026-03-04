Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, и безопасность латвийских военных в миссиях в регионе является приоритетом — общение с ними ведется непрерывно. Об этом в передаче «900 секунд» на канале ТВ-3 сегодня утром заявил министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные), комментируя конфликт вокруг Ирана и его возможное влияние как на региональную, так и на глобальную безопасность.

Министр отметил, что публично определенные цели США в связи с Ираном ясны. — Руководство США указало на то, что эти цели в связи с Ираном — прежде всего уничтожение ядерной программы и ракетной программы страны, в том числе и остальное уничтожение вооружения и боевой техники, что может помочь Ирану повлиять на регион, вести боевые действия, поддерживать террористические организации ".

При этом на заднем плане звучит и вопрос смены режима. "Если иранцы готовы взять власть в свои руки и использовать эту возможность для свержения репрессивного режима, то, конечно, это и должно быть поддержано со стороны США. Но первичным является вопрос ядерной программы», - заявил в прямом телеэфире глава минобороны.

Спрудс подчеркнул, что Иранский режим существует с 1979 года, и хотя он репрессивный, его устойчивость нельзя недооценивать. "Режимы сильны до тех пор, пока они уже не сильны. Но этот режим существует в Иране с 1979 года. Оппозиция постоянно уничтожается и вытесняется».

Однако он отметил, что США, по его мнению, не хотят участвовать в наземной операции. "Я не вижу желания США вступать с военнослужащими на суше в Иране. Это конкретные цели, достигаемые воздушными ударами».