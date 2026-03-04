Пока иранский народ пребывал в унизительной нищете - под бременем международных санкций и самодурства режима - верховный лидер выстраивал глобальную финансовую империю стоимостью до 200 миллиардов долларов. Проповедуя скромность и даже аскетизм, аятолла Али Хаменеи, ликвидированный в ходе операции "Львиный рык", был вовсе не тем, за кого себя выдавал. Отец нации беззастенчиво обирал эту нацию. Об этом со ссылкой на расследование сообщает русскоязычное издание Вести Израиля.

Большая часть денег получена через государственные организации. Чтобы понять, о какой сумме идет речь, достаточно сказать, что она вдвое превышает экспортные поставки иранской нефти за весь 2025 год.

Часть состояния Хаменеи инвестирована в золото и алмазы. Семейство владеет значительными долями в телекоммуникационных и нефтяных компаниях, венчурных фондах. Деньги проходят под тысячами подставных компаний, большинство которых имеют в названии слово "благотворительные". Дополнительным источником дохода были отчисления, которые семья получала от общего объема продаж иранской нефти, а также огромные земельные наделы, переданные государством в собственность семьи Хаменеи.

Хаменеи, который так гордился своим скромным образом жизни, по сути контролировал весь Иран - не только политически, но и экономически.

Большая часть состояния Хаменеи была получена через холдинг Setad - экономическую империю, действовавшую под покровительством верховного лидера. Начиналась эта структура с управления "заброшенными" активами, но вскоре превратилась в отлаженный механизм по конфискации собственности, в том числе общественных земель, имущества меньшинств и инакомыслящих. Сотрудники Setad совершали обходы домов, требуя немедленных доказательств, что жильцы являются законными владельцами. Тех, кто не мог это подтвердить, силой выселяли из квартиры, а жилье становилось собственностью компании. Через Setad семейство Хаменеи контролировало практически всю экономику страны. Ни один крупный бизнес не мог работать, не передав доли этому холдингу. Доля была и в каждой социальной сфере: здравоохранении, образовании, соцсобеспечении. Когда очередной командующий КСИР завершал каденцию, он "избирался" мэром Тегерана, расплачиваясь с семьей Хаменеи подарками в виде самой престижной недвижимости в столице. Контролировало семейство и СМИ, которые постоянно восторгались скромным образом жизни верховного лидера. По официальной версии, большую часть времени он проводил за работой и молитвой, жил в доме площадью 60 кв. м, спал в темном подвале, питался обычной едой.

Возможно, в ранние годы жизни Хаменеи и был скромным. Но после победы исламской революции он стал стремительно богатеть. Режим тирании и коррупции приносил огромные барыши. А с ними и символы статуса - частные самолеты, вертолеты, роскошные квартиры, яхты, парк из десятков элитных автомобилей.

Свое огромное состояние и контроль над силами безопасности семейство Хаменеи использовало прежде всего на сохранение своего благосостояния. Если надо было подавлять инакомыслие, это делалось в самой брутальной форме. При этом задача состояла в том, чтобы приумножать состояние. Помимо огромных сумм, размещенных в банках по всему миру, семья Хаменеи приобретала роскошные квартиры и отели в самых дорогих районах Лондона, Вены, Дубая, скупала курорты и поля для гольфа, особенно на Майорке.

Не брезговало семейство и менее "презентабельными" способами наживы, например, сексуальной эксплуатацией жизни. В последние годы аятолла Хаменеи передал управление финансовой империей своим сыновьям. Те, будучи людьми более практичными, понимали, что со смертью отца может закончится их вольница, а посему активно выводили деньги за границу. Благо банки в Лихтенштейне и Швейцарии не задавали слишком много вопросов о происхождении капитала.

Али Хаменеи родился в 1939 году, был вторым из восьми детей. Его отец был высокопоставленным религиозным деятелем, и он начал изучать ислам уже в возрасте 4 лет. С возрастом он сблизился с шиитскими духовными лидерами, включая аятоллу Хомейни. Он провел долгие месяцы в тюрьме, в одиночке, где подвергался истязаниям за причастность к попыткам свергнуть шаха. В 1989 году, после смерти Хомейни, он был назначен верховным лидером и удерживал этот пост с фанатичной преданностью и жесткостью три с половиной десятилетия. Его выживание перед лицом реформаторских сил и протестов на улицах продемонстрировало харизму и уникальные способности к самосохранению. Эти способности также помогли Хаменеи построить свою огромную экономическую империю.

В 2013 году, когда агентство Reuters опубликовало большое расследование о колоссальном богатстве рахбара (верховного лидера), в Иране существовали оценки, согласно которым более 50% населения страдали от недоедания, включая еще более высокий процент детей и младенцев. Это не помешало Хаменеи продолжать наращивать свое состояние. Он также закрывал глаза на коррупцию среди высокопоставленных военных и политических деятелей.

Когда Садека Махсули, высокопоставленного командира КСИР, а затем министра в правительстве Ахмадинеджада, спросили в парламенте о происхождении его богатства и о его образе жизни, он ответил, что "верховный лидер Хаменеи всегда выступает против показной роскоши дворцов, но никогда - против жизни внутри самого дворца". Ответ довольно точно описывает отношение Хаменеи к богатству: он хотел, чтобы все знали, что он живет в тесной хижине, но не раскрывал, что внутри этой хижины едят золотыми ложками. Махсули был известен среди офицеров и высокопоставленных политиков Ирана под прозвищем "миллиардер".