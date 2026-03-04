Baltijas balss logotype
За 2 дня до инсульта: 7 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: За 2 дня до инсульта: 7 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Транзиторную ишемическую атаку, или ТИА, многие называют просто микроинсультом. И многие это состояние переносят на ногах. Между тем это показание для срочной госпитализации.

Почему так? Как говорят врачи, потому, что ТИА — это почти инсульт, игнорировать ее нельзя.

Как рассказал Федор Ветров, врач-невролог, транзиторной ишемической атакой называют преходящее нарушение кровотока в сосуде мозга. В результате клетки мозга начинают страдать от кислородного голодания, но не погибают: в течение суток кровоснабжение мозга само собой полностью восстанавливается. Но это вовсе не значит, что можно расслабиться — якобы все прошло.

Интересно

В момент транзиторной ишемической атаки ни КТ, ни МРТ могут не показать повреждений мозга — на картинке их, скорее всего, не будет. В отличие от настоящего инсульта, когда будут видны очаги повреждения мозговой ткани.

Именно поэтому ТИА так трудно вовремя распознать, а это важно. Как предупреждает Федор Ветров, риск развития полноценного инсульта сохраняется в течение 48 часов после атаки.

«ТИА, как инсульт, — показание для экстренной госпитализации, — предупреждает Федор Ветров.

Как не пропустить

Невролог назвал семь симптомов ТИА, которые не стоит терпеть. Вызывайте сразу скорую. Тем более что некоторые из них все-таки похожи на обычный инсульт:

  • внезапная слабость или онемение в руке или ноге (обычно с одной стороны);

  • асимметрия лица, опущение уголка рта;

  • нарушение чувствительности;

  • внезапная потеря зрения на один глаз или двоение;

  • сильное головокружение с тошнотой и шаткостью походки;

  • потеря координации;

  • резкая сильная головная боль без явной причины.

По словам врача, при транзиторной ишемической атаке лечение обычно заключается в терапии, защищающей от повторного приступа и непосредственно инсульта. Также специалисты в стационаре пытаются найти причину, вызвавшую ТИА у пациента. А причины бывают разными.

Почему возникает ТИА

Среди частых причин транзиторной ишемической атаки Федор Ветров называет:

  • атеросклероз — чаще всего находят бляшку, перекрывающую просвет сонных или позвоночных артерий;

  • проблемы с сердцем, включая инфаркт, мерцательную аритмию, а также пороки сердечных клапанов, которые могут провоцировать образование тромбов;

  • гипертонию;

  • реже — расслоение артерии, васкулиты (воспаление стенок кровеносных сосудов) или нарушения свертываемости крови.

#медицина #инсульт #лечение #симптомы #здоровье #гипертония
