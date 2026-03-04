По итогам двух заседаний парламентской следственной комиссии ее председатель Янис Домбрава (Национальное объединение) в социальных сетях поделился своими краткими выводами:

На заседании следственной комиссии ответственные органы признают наличие серьезных проблем с «лжестудентами». Хотя прозвучавшие предложения еще несовершенны, но, наконец, предлагаются первые решения для более жесткого контроля иностранных студентов.

РТУ откажется от студентов третьих стран в пользу студентов стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Другие вузы также поняли, что не смогут продолжать как было до сих пор, так как законодательство и надзор станут намного жестче."