Психолог Лаура Шлезингер выделила пять ошибок, которые женщины часто совершают и тем самым делают свою жизнь сложнее. Эти ошибки могут быть связаны с неправильными выборами в отношениях, неуверенностью в себе и попытками оправдать чужие ожидания.

1. Глупая привязанность

До сих пор во многих культурах успешность женщины часто оценивают по такому фактору, как «есть ли у нее кто». Поэтому многие женщины воспринимают себя и свою жизнь через призму отношений с мужчиной, не задумываясь, какой этот мужчина на самом деле. Иногда, в страхе остаться одной, они выходят замуж за первого встречного, чтобы доказать обществу свою полноценность.

Совет:

Никакой мужчина не определяет вашу ценность. Повышайте свою самооценку и не унижайте себя, вступая в отношения, которые не приносят счастья. Слишком часто женщины, которые жалуются на "неудачные" браки, сами становятся причиной своих проблем, потому что не умеют ставить себе высокие требования.

2. Глупая преданность

Часто женщины говорят «Я его люблю!» только для того, чтобы убедить в этом окружающих. Но на самом деле, такие женщины врут и себе, и другим. Они не хотят признавать, что оказались в ситуации, где отношения не только не приносят радости, но и приносят больше боли. Это бывает связано с тем, что женщины не хотят признавать, что не способны найти другого партнера, или боятся остаться одни.

Совет:

Помните, что если вы в отношениях с тем, кто вам явно не подходит, вы делаете большую ошибку, оправдывая это идеями о любви или верности. Не стоит смешивать любовь с фантазиями, книгами и обещаниями, которые вы себе когда-то строили. Нужно понимать, что самоценность не зависит от того, кто рядом с вами.

3. Глупые ожидания

Очень часто женщины вступают в брак с мыслью, что могут изменить своего партнера, «переделать» его под себя. Но это не работает. Качества, которые привлекли в мужчине в начале, через время начинают раздражать. Часто женщины бессознательно ищут в партнерах черты своих отцов, пытаясь решить неосознанные проблемы из детства, что неизбежно приводит к разочарованию.

Совет:

Не пытайтесь «перевоспитать» партнера. Не стоит верить, что со временем человек изменится. Лучше думайте о том, что вам нужно и что вам важно в отношениях. Помните, что изменить кого-то можно, но лишь тогда, когда оба хотят перемен.

4. Глупый замысел

Это распространенная ошибка — заводить детей не по любви или по желанию, а ради чего-то внешнего: чтобы «все так делают», «мне уже время» или «так надо». Ребенок — это не способ «доказать что-то» или «реализовать свою мечту». Для того чтобы стать матерью, нужно быть готовой к огромной ответственности, в том числе моральной и материальной.

Совет:

Прежде чем заводить ребенка, задумайтесь, есть ли у вас все для этого: не только желания, но и возможности, чтобы обеспечить своему ребенку счастливое и здоровое детство. Потребности ребенка всегда должны быть на первом месте, а не ваши личные амбиции и потребности.

5. Глупая беспомощность

Маленькие девочки часто сердятся и раздражаются, когда что-то идет не так, как им хочется. Но с возрастом этот гнев исчезает, и часто женщина становится пассивной и беспомощной. Она начинает страдать от депрессии и переживать, но боится проявить свой гнев и защитить свои границы, думая, что это будет неправильно. Это приводит к накоплению негативных эмоций и болезням.

Совет:

Женщинам важно научиться проявлять свои чувства и эмоции, не боясь при этом обидеть других. Это нормально — быть личностью, ставить свои границы и уметь защищать свои интересы. У всех людей есть право на чувства и эмоции, и нужно их уважать. Научитесь говорить «нет» и отстаивать свои интересы, если хотите избежать чувства беспомощности.

