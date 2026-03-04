Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сплетни о руководстве усиливают продуктивность в коллективе 0 57

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сплетни о руководстве усиливают продуктивность в коллективе

Исследователи Ратгерского университета изучили, как привычка обсуждать начальство влияет на сотрудников. Цель работы заключалась в том, чтобы понять влияние разговоров за спиной на психологическое состояние команды. Об этом пишет Daily Mail.

Промежуточные результаты показали, что после обсуждений руководителя многие испытывали неловкость, а часть участников сообщала о чувстве вины и стыда. При этом исследователи обнаружили и положительный эффект, связанный с внутренней динамикой коллектива.

В эксперименте приняли участие 202 офисных работника из разных сфер. В течение десяти дней им дважды в сутки отправляли вопросы о том, обсуждали ли они начальника и какие эмоции испытывали после этого. Несмотря на дискомфорт, участники отмечали рост сплочённости, из-за чего оставшаяся часть рабочего дня проходила продуктивнее. Автор исследования Ребекка Гринбаум сообщила, что люди периодически обсуждают руководителей, даже если считают это неправильным, и при этом могут испытывать положительные эмоции.

По мнению учёных, такие разговоры выступают инструментом социального взаимодействия, помогают выплеснуть накопленные эмоции и почувствовать поддержку коллег. Во втором этапе эксперимента, где опросили еще 111 сотрудников и подключили их коллег, результаты оказались схожими: участники снова сообщали о более сильном чувстве принадлежности к коллективу и росте сотрудничества.

Читайте нас также:
#сплетни #эмоции #психология #стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео