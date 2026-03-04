Исследователи Ратгерского университета изучили, как привычка обсуждать начальство влияет на сотрудников. Цель работы заключалась в том, чтобы понять влияние разговоров за спиной на психологическое состояние команды. Об этом пишет Daily Mail.

Промежуточные результаты показали, что после обсуждений руководителя многие испытывали неловкость, а часть участников сообщала о чувстве вины и стыда. При этом исследователи обнаружили и положительный эффект, связанный с внутренней динамикой коллектива.

В эксперименте приняли участие 202 офисных работника из разных сфер. В течение десяти дней им дважды в сутки отправляли вопросы о том, обсуждали ли они начальника и какие эмоции испытывали после этого. Несмотря на дискомфорт, участники отмечали рост сплочённости, из-за чего оставшаяся часть рабочего дня проходила продуктивнее. Автор исследования Ребекка Гринбаум сообщила, что люди периодически обсуждают руководителей, даже если считают это неправильным, и при этом могут испытывать положительные эмоции.

По мнению учёных, такие разговоры выступают инструментом социального взаимодействия, помогают выплеснуть накопленные эмоции и почувствовать поддержку коллег. Во втором этапе эксперимента, где опросили еще 111 сотрудников и подключили их коллег, результаты оказались схожими: участники снова сообщали о более сильном чувстве принадлежности к коллективу и росте сотрудничества.