Еще подростком она угодила в рехаб: из дома школьницу забрали двое мужчин, сковали руки наручниками, а после оставили в лесу.

Дочь певца Дэвида Боуи и супермодели Иман, певица Лекси Джонс, неожиданно призналась, что в детстве угодила в рехаб — причиной срывов стала слава ее отца и повышенные ожидания.

25-летняя Александрия Захра Джонс (настоящее имя девушки) делится в соцсетях, что с малых лет неосознанно ощущала на себе пристальное внимание публики, люди никогда не обращались с ней, как с обычным ребенком. Всегда имелся особый интерес, завязанный на фигуре артиста.

«В какой-то момент я думала, что существую не как личность по имени Лекси, а Лекси-Дочь», — делится она.

В 10 лет Лекси столкнулась с первой панической атакой, а к 11 прибегла к селфхарму (повреждение тела — прим. ред.). К 12 годам о себе дала знать булимия, а пик ее эмоциональной нестабильности пришелся на середину 2014-х, тогда Дэвиду Боуи диагностировали рак, а в жизни его дочери появились наркотики и алкоголь.

«Я начала впадать в депрессию. У меня были проблемы с успеваемостью. Из-за проблем с обучаемостью мне было тяжело, и я ненавидела свою внешность. В 12 лет у меня развилась булимия. В 11 лет я начала причинять себе вред. Я чувствовала себя глупой, некомпетентной, недостойной, бесполезной, нелюбимой, и то, что у меня были успешные родители, только усугубляло ситуацию. Мне казалось, что я никогда не смогу им соответствовать. Я не могла понять, как вышло, что я родилась в семье, где все преуспевали во всех сферах, а я во всем терпела неудачу», — рассказывает артистка о своих детских чувствах.

Поняв, что дочь катится в пропасть, родители приняли решение отправить ее в рехаб. Дэвид Боуи в тот момент произнес: «Мне жаль, что мы должны это сделать». А после в комнату вошли двое высоких мужчин и сказали только одну фразу: «Ты можешь пойти по-хорошему или заберем по по-плохому». Лекси выбрала второе: вцепилась в ножку стола, начала кричать и сопротивляться.

«Они схватили меня, надели наручники, оторвали от всего, что было мне дорого, и я кричала изо всех сил. Я кричала, чтобы кто-нибудь помог мне, но никто не помог…» — проживает она заново те эмоции.

Ее посадили в черный внедорожник, не дав даже проститься с родителями. 91 день она провела в программе «терапии дикой природой». Жила на улице, без возможности уединиться, принимала душ раз в неделю.

«Мы разводили костры, снимая бересту и высекая искры кремнем и огнивом. На этих кострах мы готовили еду и учились завязывать узлы, чтобы натягивать брезент, а под ним спать на коврике для йоги и в спальном мешке», — рассказывает она про условия рехаба.

Чтобы сходить в уборную, приходилось громко считать, чтобы персонал мог понимать: подопечная ничего не сделает с собой в эти минуты. Нахождение в рехабе она оценит как «лишили права распоряжаться своей жизнью». Лечение дало свои плоды, хотя и было очень сложным. После трех месяцев терапии в условиях дикой природы ее отправили в реабилитационный центр в штате Юта, где она провела еще 13 месяцев: снова были обыски с раздеванием, унизительный счет, жизнь под постоянным наблюдением.

Именно там Лекси узнала, что в январе 2016 года отец умер, всего через два дня после выхода своего последнего альбома Blackstar.

«Я имела роскошь поговорить с ним за два дня до этого, в его день рождения, — вспоминает она. — Я сказала ему, что люблю его, и он ответил взаимностью, и мы оба знали, что это правда. А потом я увидела пост, в котором говорилось что-то вроде: ''Дэвид Боуи скончался в окружении своей семьи''».

После откровений артистки на нее посыпались упреки, что пытается винить знаменитых родителей, но девушка сразу обозначила, что ее пост был о другом — это не претензии к семье, не попытка «привлечь к себе внимание», а желание помочь таким же, как она, кто не может найти свое место в мире. А еще решением показать, как суров мир рехабов.

«Моя история никогда не была попыткой обвинить родителей. Я очень люблю своих родителей и не держу на них зла. Они пытались помочь ребенку, который боролся с трудностями, которых никто из нас в то время не понимал. Я никогда не делилась этим, чтобы создать картину семейного конфликта», — рассуждает Лекси.

