Блестящие костюмы, подплечники и чрезмерно длинные галстуки ярких цветов — дресс-код, который едва ли можно назвать типичным для американского президента. Одни упрекают Дональда Трампа в отсутствии вкуса, другие же видят в его манере одеваться протест или продуманное продолжение политического образа. О том, как стиль Трампа стал важной частью его публичного имиджа и о чем говорят нестандартные цветовые решения, — в материале RTVI.US.

Вопреки правилу, согласно которому конец галстука должен касаться пряжки ремня, Трамп предпочитает оставлять лицевую часть более длинной. При этом задняя часть галстука нередко оказывается слишком короткой, чтобы зафиксировать ее в специальной петле, но и здесь Трамп нашел решение — на некоторых фотографиях видно, что он заклеивает узкую часть сзади скотчем.

Самая распространенная теория, почему Трамп завязывает галстук именно так, заключается в том, что удлиненный галстук визуально вытягивает силуэт. Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи в мемуарах вспоминал, что во время предвыборной гонки 2016 года Трамп советовал ему носить длинные галстуки, чтобы выглядеть более стройно. Кристи был его оппонентом и на республиканских праймериз 2023-го, но он оба раза выходил из гонки и поддерживал Трампа, который в итоге выиграл и те, и другие выборы.

«Соотношение галстука и ремня — элемент мужской моды, который редко бросается в глаза. Подход Трампа нарушает традиционные правила, но создает узнаваемый силуэт», — пишет Сolor psychology.

С другой стороны, длинный галстук может восприниматься как демонстрация мужественности и доминирования, отмечает автор книги Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History Ричард Форд.

Подобный внешний вид также может служить сигналом сторонникам, которые ценят прямолинейность и демонстративную непритязательность лидера, сообщает Newsweek. Через такую визуальную коммуникацию Трамп выстраивает эмоциональную связь с избирателями и укрепляет доверие.

«Галстуки Трампа сообщают нам что-то о его социальных и политических связях. Он сделал образ магната без вкуса своего рода брендом. Многие его сторонники приветствуют это, потому что ценят его отсутствие утонченности — они считают это освежающей переменой по сравнению с традиционными политиками, родившимися с серебряным зажимом для галстука в длинных изящных пальцах», — отмечает Форд.

Цвета американского флага и лидерство

Частый выбор красных галстуков в сочетании с синим костюмом перекликается с цветами флага США, подчеркивая патриотический настрой того, кто их носит. Кроме того, красный — это цвет Республиканской партии.

Как пишет Color Psychology, красный цвет также олицетворяет власть, уверенность и проактивность. Для бизнесмена, ставшего политиком, такой выбор кажется оправданным и логичным. В комбинации с темными костюмами красный галстук создает выразительный контраст и привлекает внимание. Это позволяет Трампу выделяться среди политиков, которые зачастую теряются на фоне темно-синих костюмов с галстуками более сдержанных оттенков.

Опросы показывают, что избиратели нередко характеризуют выбор галстуков Трампа как «четкий» и «незамысловатый» — качества, которые соотносятся с его политическим позиционированием. Иногда Трамп появляется в фиолетовых, желтых или синих галстуках.

В этом году во время обращения к Конгрессу его младший сын Бэррон Трамп, в отличие от братьев, выбрал синий галстук. Некоторые издания подчеркивают, что подобный выбор не всегда стоит воспринимать как однозначный политический сигнал: Бэррон неоднократно появлялся на публике в синем галстуке — в том числе во время предвыборного митинга отца в июле 2024 года и на инаугурации в январе прошлого. На обращении зять политика Майкл Булос также предпочел галстук в синих оттенках.

Костюмы от Brioni на заказ

Как отмечает Newsweek, Трамп предпочитает костюмы итальянского бренда Brioni. Многие другие элементы его гардероба, включая оксфорды, также изготавливаются за границей. На официальном сайте сувениров с символикой президента Trump Store отмечается, что классические красные галстуки Трампа производятся в США, однако Times of India предполагает, что их поставляет итальянская марка Italo Ferretti.

Как передает The Gurdian, массивные пиджаки могут быть попыткой скорректировать фигуру, однако выбор моделей с подплечниками объяснить сложнее. В Brioni подчеркивают, что костюмы президента шьются на заказ, а «силуэты и ткани соответствуют его личным требованиям».

В книге «Думай как миллионер» 2004 года Трамп называл Brioni своим любимым брендом рубашек и костюмов. В категории «Лучшие галстуки» он выделил Brioni и Hermès.

«За эти годы я носил немало отличных рубашек, но сейчас отдаю предпочтение Brioni (той же марке, что и мои любимые костюмы). Рубашки Brioni имеют приталенный крой, поэтому отлично сидят и прекрасно выглядят», — писал он.

Помимо того, что классические галстуки Трампа выполнены из 100% шелка, он также отдает предпочтение костюмам из блестящих тканей. Многие обращают внимание и на то, что пиджаки ему велики, а брюки одновременно слишком широкие и слишком длинные. По мнению The Guardian, это придает ему «сказочный вид», а Esquire убежден, что Трамп просто одевается в темноте.

«Можно было бы подумать, что Дональд Трамп уже исчерпал все способы окончательно испортить свой вид. Костюмы сильно, сильно велики. Ткань слишком блестящая… он даже склеивает свои галстуки скотчем. Совершенно очевидно, что президент Соединенных Штатов одевается в темноте», — указывает Esquire.