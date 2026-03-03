Baltijas balss logotype
Деми Мур в 63 года волшебным образом помолодела 0 594

Lifenews
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитая артистка порадовала фанатов.

Знаменитая артистка порадовала фанатов.

Вместо привычной копны волос звезда теперь носит волнистый боб.

Деми Мур покорила соцсети своим новым имиджем. В числе других звёзд, 63-летняя актриса посетила показ дебютной коллекции Демны Гвасалии для Gucci, где продемонстрировала публике непривычно короткую стрижку.

Для выхода в свет похудевшая Мур выбрала наряд total black, напоминающий знаменитый образ Тринити из "Матрицы": она была в кожаной облегающей мотокуртке и расклешённых брюках, которые дополняли остроносые лодочки, сумка и солнцезащитные очки. На руках звезда "Субстанции" держала своего верного спутника, собачку породы чихуахуа по кличке Пилаф.

Стилист по волосам Димитрис Джианнетос, создавший новую причёску Деми, поделился несколькими закулисными фото. Вместо привычной копны волос звезда теперь носит волнистый боб, который Джианнетос назвал Demi-tris Bob.

В комментариях пользователи выражают восторг, отмечая, что стрижка "скинула" Мур несколько лет: "Я в шоке! Ты сделал её на 20 лет моложе. Это потрясающе, ты волшебник", "Офигенная стрижка! Она идёт ей больше, чем длинные волосы", "Вот это трансформация. Не могу поверить своим глазам", "Деми выглядит максимум на 40. Ей давно пора было встряхнуться, и это самый лучший способ". Некоторые также сравнили актрису с Кортни Кокс времён её съёмок в "Друзьях".

Напомним, что Деми исполнила главную роль в короткометражном фильме Gucci "Тигр", который режиссёры Спайк Джонс ("Она", "Быть Джоном Малковичем") и Халина Рей ("Плохая девочка" с Николь Кидман) сняли специально для коллекции Гвасалии. В нём она появилась с накладной чёлкой, повторив свой культовый образ из фильма "Стриптиз".

Мур посетила показ Schiaparelli, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже, а до этого поддержала Викторию Бекхэм на вручении ордена Искусств и литературы.

