Пять лет назад глобальное увлечение жизнью в стиле минимализма достигло пика. Именно тогда «гуру порядка» Мари Кондо и ее единомышленники превратили избавление от лишнего в философию счастья. Казалось, что люди способны преодолеть тягу к потреблению и беречь ресурсы планеты.

«Отцом» минимализма считается американец Фрэнк Стелла — автор серии произведений «Черные картины». В 1959 году 23-летний художник представил на выставке в Нью-Йорке несколько черных прямоугольных полотен на массивном каркасе. Стелла полагал, что картина — просто поверхность с краской без лишних смыслов.

Спустя полвека идею отказа от лишнего подхватили в США и Японии, а затем этот потребительский тренд нашел сторонников в других странах. В Штатах все началось с 28-летнего Джошуа Мильберна, исполнительного директора в крупной торговой компании, и его друга Райана Никодемуса, руководителя отдела продаж и маркетинга. Оба хорошо зарабатывали. В 2009 году у Джошуа умерла мать. Молодой человек приехал во Флориду, намереваясь нанять грузовик и перевезти вещи покойной к себе. Разбираясь в доме, Мильберн поразился двум обстоятельствам: огромному количеству ненужного хлама и четырем запечатанным коробкам под кроватью. В них оказались его детские рисунки, табели успеваемости и школьные тетради. Судя по датам, коробки не открывали 20 лет. Джошуа решил раздать вещи, а важные предметы сфотографировать. Позже он понял, что его квартира — тоже «свалка воспоминаний», и принялся избавляться от лишнего.

Понаблюдав за другом, Райан придумал своеобразный перформанс — «вечернику по упаковке». Он сложил одежду и предметы быта в коробки, будто собирался переезжать, и доставал их по мере необходимости. Через три недели 80% вещей так и остались невостребованными.

Друзья решили популяризировать идеи минимализма: они уволились с работы и начали вести блог. Затем Джошуа и Райан написали первую книгу и отправились в тур по США.

В 2016 году совместно с режиссером Мэттом Д’Авеллой они создали фильм «Минимализм: документальное кино о важных вещах». Ленту показывали на экологических фестивалях и среди последователей минимализма. Картина могла остаться в рамках этой узкой аудитории, но ее выкупил крупнейший стриминговый сервис Netflix. Фильм мгновенно превратился в хит. В 2021 году Netflix выпустил документальный мини-сериал «Минимализм: Сейчас — время меньшего». «Минимализм — это не путь и уж точно не пункт назначения. Это инструмент, чтобы расчистить дорогу», — пояснял свою идею Мильберн в интервью Forbes в 2017 году.

Вторым столпом отказа от ненужного можно назвать японку Мари Кондо. Уборка всегда была ее страстью, и даже дипломную работу она посвятила связи наведения порядка и гендера. Обычно Мари освобождала дом, выбрасывая лишнее. Это было долгим и мучительным процессом, пока однажды она не сменила фокус, решив оставлять нужное. Для большинства японцев, живущих в небольших, тесных квартирах, идеи Кондо были актуальны. Ее первая книга вышла в 2011 году, вскоре после сильного землетрясения в стране. Тогда многие японцы пережили потерю имущества и переоценили важность материальных вещей. Кондо предложила терапию: как окружить себя только тем, что действительно дорого. В 2014 году ее книгу перевели на английский язык, и японка стала звездой, вошла в список 100 самых влиятельных людей по версии Time.

В январе 2019 года Netflix запустил реалити-шоу «Уборка с Мари Кондо». Это произошло после новогодних праздников, когда люди обычно избавляются от хлама, поэтому успех проекта был почти гарантирован. Шоу имело неожиданный побочный эффект: в секонд-хендах образовались очереди из желающих сдать вещи. В 2021 году Netflix сделал еще один проект с участием Кондо.

В конце концов, за десять лет у современных минималистов появились миллионы последователей. Джошуа и Райан, похоже, успешно монетизировали популярность. Друзья переехали из Огайо в Калифорнию, где построили профессиональную студию для создания контента. Теперь авторы концепции меньше говорят о том, как выбрасывать мусор, а больше — как справляться с «цифровым шумом», сократить рабочие часы и строить глубокие отношения в мире, перегруженном социальными сетями. Мари Кондо тоже поменялась. Она больше не «гуру уборки», а адепт концепции «Кураши» — «идеального образа жизни» в широком смысле. Ее приоритеты трансформировались после рождения в 2021 году третьего ребенка. «Теперь в доме царит беспорядок», — признается Кондо.

«Чаще всего люди выбирают минимализм из-за желания сократить беспорядок и снизить нагрузку, связанную с тратой времени и денег на покупку, уборку, ремонт и обслуживание вещей. К этому добавляются экологические мотивы, стремление к большей свободе в путешествиях и неприязнь к культуре потребления», — считает ученая из Австралийского национального университета Ребекка Блэкберн. Минимализм снижает тревожность и когнитивную нагрузку, как следствие, возникает ощущение счастья. Человек получает и другие моральные бонусы: чувство ответственности и социально одобряемую экологическую идентичность.

«Минимализм может быть интегрирован в коммуникационные стратегии в области устойчивого развития для пропаганды осознанного потребления, особенно в странах с формирующейся экономикой», — заявили двое турецких ученых в статье «Изучение влияния минимализма на этичность потребителя».

Однако у этого мнения много оппонентов, которые полагают, что такой отказ от вещей бесполезен для устойчивого развития. Исследователь Кайл Чайка в книге «В поисках минимализма» подчеркивает различия между глубокой философией художественного течения и коммерциализацией образа жизни. Похоже, жизненные переживания Джошуа, Райана и Кондо помогли им преодолеть личные сложности, но не избавили мир от перепотребления.

Для многих людей минимализм стал временным испытанием — челленджем. Множество видеороликов, стримов и постов в социальных сетях выходят под заголовками типа «как я избавился от 100 вещей», «мой гардероб — 30 предметов», «я живу без пластика семь дней». Финские социологи в 2022-2023 годах изучили почти 16 000 твитов в сети Twitter (сейчас сеть X, заблокирован в России) по теме ответственного потребления. Оказалось, что авторы 70% постов делают акцент на индивидуальной эстетике и самопрезентации, результат действий пользователей их не волнует.