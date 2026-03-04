Штраф до 100 евро - c сегодняшнего дня в Риге кое-что запрещено

Наша Латвия
Дата публикации: 04.03.2026
LETA
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

С учетом погодных условий и метеорологических прогнозов с сегодняшнего дня в Риге запрещено находиться на льду водоемов, а также на льду морского побережья, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Муниципальная полиция призывает жителей столицы не подвергать риску свое здоровье и жизнь и не выходить на лед, а также следить за детьми и не оставаться равнодушными к безопасности окружающих.

Если на льду замечен человек, полиция просит немедленно сообщить об этом по телефону 110.

За нахождение на льду в период запрета может быть вынесено предупреждение или применен денежный штраф до 100 евро.

#Рига #погода #безопасность #запрет #лед #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
