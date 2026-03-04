Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Киллиан Мёрфи опроверг слухи о роли Волан-де-Морта в сериале HBO 0 76

Культура &
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Киллиан Мёрфи опроверг слухи о роли Волан-де-Морта в сериале HBO

В интервью изданию The Irish Times актёр кратко прокомментировал ситуацию: «Категорически нет. Сможете сделать из этого заголовок?».

Лауреат премии «Оскар» Киллиан Мёрфи официально опроверг слухи о своём участии в сериале по мотивам Гарри Поттер, который готовит HBO. В течение нескольких месяцев поклонники франшизы называли актёра главным претендентом на роль лорда Волан-де-Морт, однако сам Мёрфи заявил, что не имеет отношения к проекту.

Ранее Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта в серии фильмов о Поттере, допускал, что Мёрфи мог бы подойти для этой партии. Тем не менее, официальной информации о том, кто сыграет антагониста в новой экранизации, пока не поступало.

Первый сезон сериала будет основан на романе «Гарри Поттер и философский камень». Среди подтверждённых участников проекта — Доминик МакЛафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут, Джон Литгоу, Джанет МакТир, Ник Фрост, Паапа Эссьеду, Джонни Флинн и Локс Пратт.

Создателями шоу выступают Франческа Гардинер и Марк Майлод, ранее работавшие над сериалом Наследники и фильмом Меню. Премьера запланирована на первую половину 2027 года.

Сам Мёрфи в ближайшее время появится в продолжении сериала Острые козырьки, а также в проекте «Бессмертный человек», который выйдет на Netflix 22 марта.

Источник

Читайте нас также:
#Оскар #сериал #Гарри Поттер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Японский ансамбль ударных инструментов «Кодо» выступит в Риге
Изображение к статье: В возрасте 89 лет умер кинорежиссёр и сценарист Стрейчс
Изображение к статье: Кадр из фильма
Изображение к статье: В марте состоится международная выставка авторской куклы «Doll’Arte»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео