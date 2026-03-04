В интервью изданию The Irish Times актёр кратко прокомментировал ситуацию: «Категорически нет. Сможете сделать из этого заголовок?».

Лауреат премии «Оскар» Киллиан Мёрфи официально опроверг слухи о своём участии в сериале по мотивам Гарри Поттер, который готовит HBO. В течение нескольких месяцев поклонники франшизы называли актёра главным претендентом на роль лорда Волан-де-Морт, однако сам Мёрфи заявил, что не имеет отношения к проекту.

Ранее Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта в серии фильмов о Поттере, допускал, что Мёрфи мог бы подойти для этой партии. Тем не менее, официальной информации о том, кто сыграет антагониста в новой экранизации, пока не поступало.

Первый сезон сериала будет основан на романе «Гарри Поттер и философский камень». Среди подтверждённых участников проекта — Доминик МакЛафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут, Джон Литгоу, Джанет МакТир, Ник Фрост, Паапа Эссьеду, Джонни Флинн и Локс Пратт.

Создателями шоу выступают Франческа Гардинер и Марк Майлод, ранее работавшие над сериалом Наследники и фильмом Меню. Премьера запланирована на первую половину 2027 года.

Сам Мёрфи в ближайшее время появится в продолжении сериала Острые козырьки, а также в проекте «Бессмертный человек», который выйдет на Netflix 22 марта.

Источник