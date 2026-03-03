Baltijas balss logotype
Культура &
Дата публикации: 03.03.2026
Кадр из фильма "Тайный агент"

Кадр из фильма "Тайный агент"

Стриминговый сервис Hulu подтверждает статус одной из лучших площадок для поклонников современного кино. Благодаря сотрудничеству с крупными студиями Disney и независимыми дистрибьюторами, библиотека платформы регулярно пополняется актуальными релизами 2025 года.

"Это был просто несчастный случай" (2025)

История начинается со случайной дорожной аварии, которая приводит мужчину в автомастерскую. Там группа бывших политических заключённых узнаёт в нём своего предполагаемого палача из прошлого. Героям предстоит выяснить правду и решить судьбу человека, который изменил их жизни.

Фильм режиссёра Джафара Панахи, снятый без официального согласия иранских властей, стал настоящей сенсацией. Несмотря на отсутствие номинации на "Оскар" в категории "Лучший фильм", картина получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах и сейчас претендует на две золотые статуэтки Академии.

"Тайный агент" (2025)

Главный герой Армандо (в исполнении Вагнера Моуры) – бывший профессор и диссидент, который борется против бразильской военной диктатуры. Оказавшись в эпицентре политического хаоса, он вынужден постоянно скрываться от преследования властями, что в итоге ставит его перед выбором: остаться или навсегда покинуть дом.

Обязательный пункт для тех, кто следит за фаворитами "Оскара". Фильм представлен в нескольких номинациях, в частности как "Лучший международный фильм". Отдельного внимания заслуживает игра Вагнера Моуры, который уже получил "Золотой глобус" за эту роль и является серьёзным претендентом на премию "Оскар".

"Арендованная семья" (2025)

Брендан Фрейзер воплощает образ американского актёра Филипа Вандерплоэга, чья карьера в Японии ограничивается лишь одной успешной рекламой. В поисках заработка он устраивается в агентство по аренде родственников. Как "типичный белый парень", он играет роли женихов или отцов для незнакомых людей, попадая в курьёзные и трогательные ситуации.

Это идеальный вариант для менее серьёзного, но содержательного просмотра. Фильм получил одобрительные отзывы критиков за чуткий сценарий и блестящую игру Фрейзера, для которого эта роль стала отличной возможностью раскрыть драматический и комедийный талант.

#кино #культура #фильмы
