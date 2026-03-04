По меньшей мере 101 человек пропал без вести, 78 человек получили ранения в результате атаки подводной лодки на иранский военный корабль IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, сообщили агентству Reuters источники в ВМФ и Минобороны Шри-Ланки.

Ранее стало известно, что IRIS Dena подал сигнал бедствия у берегов Шри-Ланки, об этом сообщали местные власти. ВМС и ВВС страны были направлены на спасение иранских моряков с тонущего корабля.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат заявил парламенту, что сигнал бедствия с корабля был получен на рассвете среды.

По его словам, на борту находились 180 человек, 30 моряков были доставлены в больницу в шри-ланкийском порту Галле.

Один из депутатов ланкийского парламента задал главе МИДа вопрос, был ли IRIS Dena атакован в рамках американо-израильской операции против Ирана, однако не получил ответа.

Dena — фрегат класса «Moudge» Южного флота ВМС Исламской Республики Иран, названный в честь горы Dena. Водоизмещение 1300–1500 тонн, длина 94 метра. Dena, как и другие иранские корабли класса Moudge, имеет посадочную площадку для вертолета.

ДОПОЛНЕНО: Американская подводная лодка потопила иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, выпустив в него торпеды, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в брифинге.

«Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой», — сказал Хегсет.