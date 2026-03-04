Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге сын выбросил свою престарелую мать с 4-го этажа – женщина погибла 2 2330

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге сын выбросил свою престарелую мать с 4-го этажа – женщина погибла
ФОТО: LETA

В Риге на этой неделе мужчина убил свою 76-летнюю мать, выбросив её с балкона четвёртого этажа, сообщили в Государственной полиции.

В ночь на 2 марта полиция получила вызов от жителей Латгальского предместья о том, что в квартире произошёл конфликт и, возможно, совершено преступление.

В одной из квартир вспыхнул конфликт между мужчиной и его матерью. Мужчина избил мать, после чего выбросил её с балкона четвёртого этажа. Женщина погибла.

В момент, когда полицейские открывали дверь квартиры, подозреваемый также выпрыгнул с балкона, получив различные травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в полицию не поступала информация о конфликтах между этими лицами, однако подозреваемый, мужчина 1978 года рождения, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за нападение на представителя власти или другое должностное лицо.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту убийства. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором сроком до трёх лет.

3 марта в качестве меры пресечения подозреваемому избрано заключение под стражу.

×
Читайте нас также:
#Рига #полиция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
1
7
3
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео