В Риге на этой неделе мужчина убил свою 76-летнюю мать, выбросив её с балкона четвёртого этажа, сообщили в Государственной полиции.

В ночь на 2 марта полиция получила вызов от жителей Латгальского предместья о том, что в квартире произошёл конфликт и, возможно, совершено преступление.

В одной из квартир вспыхнул конфликт между мужчиной и его матерью. Мужчина избил мать, после чего выбросил её с балкона четвёртого этажа. Женщина погибла.

В момент, когда полицейские открывали дверь квартиры, подозреваемый также выпрыгнул с балкона, получив различные травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в полицию не поступала информация о конфликтах между этими лицами, однако подозреваемый, мужчина 1978 года рождения, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за нападение на представителя власти или другое должностное лицо.

В полиции возбуждено уголовное дело по факту убийства. За такое преступление законом предусмотрено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором сроком до трёх лет.

3 марта в качестве меры пресечения подозреваемому избрано заключение под стражу.