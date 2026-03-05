Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биткоины резко реагируют на войну на Ближнем Востоке 0 961

Бизнес
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Криптовалюты ведут себя как активы с высокой бетой и резко падают".

"Криптовалюты ведут себя как активы с высокой бетой и резко падают".

Токенизированные индексы американских акций снизились на 1–2 %.

На фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном криптотрейдеры массово перешли на децентрализованную биржу Hyperliquid, сообщает Bloomberg.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало массовый уход от риска и резкую коррекцию на рынке криптоактивов. Биткоин (BTC) в моменте падал на 3,8 %, до $63 030, позже стабилизировавшись чуть выше уровня $64 000. Ethereum (ETH) просел на 4,5 %, до $1836. По данным CoinGecko, на фоне новостей о военных действиях общая капитализация рынка потеряла $128 млрд.

Поскольку традиционные финансовые площадки были закрыты на выходные, многие инвесторы начали переводить средства в токенизированные сырьевые активы, чтобы защитить портфели.

Лидерами по торговой активности стали инструменты формата HIP-3 на базе серебра – их суточный объем превысил 340 млн долларов. Оборот по контрактам на золото составил более 160 млн долларов. На этом фоне токенизированные индексы американских акций снизились на 1–2 %.

«Криптовалюты ведут себя как активы с высокой бетой и резко падают, тогда как токенизированные сырьевые товары на площадках вроде Hyperliquid пользуются спросом в качестве защитных инструментов. Это подчеркивает растущую роль индустрии как круглосуточной базы для отработки макроэкономических позиций при закрытых традиционных рынках», – отметил директор по исследованиям LVRG Ник Рак.

Некогда нишевая площадка Hyperliquid превратилась в одну из крупнейших торговых платформ. Ее оборот за последние 24 часа превысил $5,8 млрд. Показатель ближайшего конкурента – Aster – составляет $2,7 млрд.

Октябрьское обновление дало разработчикам возможность выпускать деривативы на акции и сырьевые активы. Обязательным условием для запуска таких инструментов стала блокировка 500 000 HYPE. Эти изменения сделали Hyperliquid востребованной площадкой для трейдинга вне рамок традиционных торговых сессий.

Читайте нас также:
#война #инвестиции #торговля #финансы #биткоин #Криптовалюты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: США временно разрешили Индии покупать российскую нефть
Изображение к статье: Безумные цены: один из крупнейших производителей газа сделал мрачный прогноз
Изображение к статье: Многим чехам так и не купить собственной квартиры. Иконка видео
Изображение к статье: Мировые цены на нефть устремились к максимумам за два года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео