На фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном криптотрейдеры массово перешли на децентрализованную биржу Hyperliquid, сообщает Bloomberg.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало массовый уход от риска и резкую коррекцию на рынке криптоактивов. Биткоин (BTC) в моменте падал на 3,8 %, до $63 030, позже стабилизировавшись чуть выше уровня $64 000. Ethereum (ETH) просел на 4,5 %, до $1836. По данным CoinGecko, на фоне новостей о военных действиях общая капитализация рынка потеряла $128 млрд.

Поскольку традиционные финансовые площадки были закрыты на выходные, многие инвесторы начали переводить средства в токенизированные сырьевые активы, чтобы защитить портфели.

Лидерами по торговой активности стали инструменты формата HIP-3 на базе серебра – их суточный объем превысил 340 млн долларов. Оборот по контрактам на золото составил более 160 млн долларов. На этом фоне токенизированные индексы американских акций снизились на 1–2 %.

«Криптовалюты ведут себя как активы с высокой бетой и резко падают, тогда как токенизированные сырьевые товары на площадках вроде Hyperliquid пользуются спросом в качестве защитных инструментов. Это подчеркивает растущую роль индустрии как круглосуточной базы для отработки макроэкономических позиций при закрытых традиционных рынках», – отметил директор по исследованиям LVRG Ник Рак.

Некогда нишевая площадка Hyperliquid превратилась в одну из крупнейших торговых платформ. Ее оборот за последние 24 часа превысил $5,8 млрд. Показатель ближайшего конкурента – Aster – составляет $2,7 млрд.

Октябрьское обновление дало разработчикам возможность выпускать деривативы на акции и сырьевые активы. Обязательным условием для запуска таких инструментов стала блокировка 500 000 HYPE. Эти изменения сделали Hyperliquid востребованной площадкой для трейдинга вне рамок традиционных торговых сессий.