Заинтересовавшие россиян супертанкеры подорожали на 600% 0 576

Бизнес
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суда, которые нужны Москве.

Суда, которые нужны Москве.

Морские маршруты углеводородов могут стать менее выгодными.

Поскольку Россия пытается перенаправить свою нефть Urals в Китай после сокращения ее импорта Индией, из-за удлинения маршрута ей нужны более вместительные танкеры. Это позволило бы снизить издержки, если бы не одно «но»: ставки фрахта супертанкеров менее чем за два месяца взлетели в семь раз. Кроме того, из-за неспособности быстро сбыть вывозимое сырье, России приходится все бόльшие его объемы хранить в море, и высокие расходы на танкеры также подрывают экономику продаж.

Таких цен не наблюдалось с начала пандемии коронавируса, когда ценовая война между Россией и ОПЕК привела к тому, что на морских маршрутах оказались гигантские объемы нефти, которая не находила спроса, отмечает Bloomberg. Дневная ставка аренды супертанкеров (VLCC) на считающемся эталонным маршруте с Ближнего Востока в Китай превысила $200 000 – на 600% выше, чем в начале года, когда она составляла менее $29 000.

Это влияет даже на тех экспортеров, что не находятся под санкциями. Чем дальше они от рынка сбыта, тем более значительные скидки им приходится предлагать, отмечает Bloomberg. Россия, между тем, в последние месяцы стала активно перегружать нефть в море на супертанкеры, чтобы доставлять ее в Китай, а не в Индию, как раньше. По данным Vortexa и Kpler, с декабря примерно 6,3-6,9 млн баррелей нефти Urals были доставлены на менее крупных танкерах из западных портов России через Суэцкий канал в Красное море. Там их перегрузили на четыре супертанкера.

Этот район не является традиционным местом для перевалки нефти с судна на судно, отмечает Bloomberg. Его использование может объясняться тем, что западные страны стали внимательнее следить за популярными местами перевалки – например, к северу от Суэцкого канала, а также у Греции или Мальты. Другое традиционное место, около Омана, стало менее удобным из-за боевых действий в Персидском заливе и около него.

Такие действия говорят о растущей зависимости поставщиков Urals от Китая, сказала агентству Анна Жминько, аналитик Vortexa.

Среди супертанкеров, которые зафиксировали Vortexa и Kpler, был находящийся под санкциями США Sahara. У Синайского полуострова неподалеку от Египта он принял 1,7 млн баррелей нефти с нескольких танкеров классов Suezmax и Aframax, пришедших из Новороссийска. Ее он впоследствии перегрузил на Дальнем Востоке, у Находки, на другие небольшие танкеры, которые доставили сырье в Китай.

Вся операция заняла около трех месяцев, тогда как доставка обычным путем в Индию обычно отнимала 5-6 недель. Это тоже увеличивает расходы, снижая поступления от экспорта нефти.

#нефть #транспорт #энергетика #флот #танкеры #опек #экономика #Китай #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео