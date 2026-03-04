Государственная служба качества образования (IKVD) пришла к выводу, что десять рижских школ отстают от других в переходе на обучение по-латышски, - сообщает Латвийское радио. В самоуправлении признают, что выводы службы не стали для нее неожиданностью, и обещают строже следить за тем, как в этих школах идет переход на обучение по-латышски.

IKVD еще несколько недель назад обнародовала доклад о ситуации с переходом на обучение на латышском школ нацменьшинств в предыдущем учебном году. Наряду с этим докладом служба готовила письма в самоуправления, в которых есть бывшие школы нацменьшинств. Содержание писем служба не обнародует, но известно, что в письме столичным властям служба указала на конкретные школы, которые в этом переходе, если можно так выразиться, отстают.

Директор Департамента обеспечения качества IKVD Иван Янис Михайлов в беседе с Латвийском радио, однако, воздерживается от оценки того, как в столице продвигается переход на обучение по-латышски по сравнению с другими самоуправлениями.

Трудно сравнивать Ригу, где много бывших школ нацменьшинств, с провинцией, где только одна-две такие школы.

"В Риге этот переход не такой равномерный, потому что есть образовательные учреждения, которые фактически даже такими опережающими действиями начали этот переход и довольно успешно его реализуют. Есть образовательные учреждения, у которых по разным соображениям - объективным, субъективным - не так хорошо", - прокомментировал Михайлов.

Руководитель отдела школ общего образования Департамента образования, культуры и спорта Риги Анита Петеркопа сказала Латвийскому радио, что выводы IKVD не стали неожиданностью для самоуправления, так как и представляемый ею департамент проводит оценку школшки еще до службы опрашивал учеников, учителей и родителей.

На вопрос, как планируется усовершенствовать переход на обучение по-латышски, Петеркопа сказала, что, например, в Риге работают центры поддержки перехода на единую школу, а также введено наставничество тем школам, которым необходимо улучшить переход на обучение по-латышски. Продолжится посещение школ и наблюдение за уроками. В них принимают участие представители как самоуправления, так и государственных структур, например, Агентства латышского языка. После посещения школ им дают рекомендации.

Десять школ, в которых замечено больше проблем, представители самоуправления посещают чаще.

Смена руководства школ, по крайней мере, пока не планируется, но об этом можно было бы судить в конце учебного года. Пока самоуправление будет мониторить ситуацию в этих школах, дожидаясь улучшений.