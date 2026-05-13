Дожди накроют большую часть Латвии, теплее всего останется у восточной границы

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вид через окно в каплях дождя на людей на улице
ФОТО: LETA

В среду центральные и восточные районы Латвии окажутся под сильными дождями, а местами возможны и грозы. При этом температура воздуха во многих районах не поднимется выше +10 градусов.

В середине недели погода в Латвии останется сырой и прохладной. Наиболее дождливая ситуация ожидается в центральной и восточной части страны, где местами прогнозируются сильные осадки.

У границы с Россией синоптики не исключают и грозы.

При этом в Курземе осадков будет значительно меньше. На западе страны дождь пройдет лишь местами и в основном будет слабым.

День ожидается пасмурным почти по всей Латвии. Из-за плотной облачности воздух прогреется всего до +8..+12 градусов. Лишь в первой половине дня на крайнем востоке страны температура еще сможет подняться примерно до +16 градусов.

В Риге также прогнозируется типичная дождливая майская погода — небо останется затянутым облаками, а наиболее интенсивные осадки ожидаются ближе ко второй половине дня.

Ветер будет слабым, преимущественно западного и юго-западного направления.

Что важно знать: после сравнительно теплого начала мая температура сейчас заметно ниже той, к которой многие уже успели привыкнуть. Из-за высокой влажности и слабого ветра погода может ощущаться еще прохладнее.

Синоптики объясняют нынешнюю ситуацию влиянием области низкого давления, которая продолжает определять погоду в регионе.

Атмосферное давление в стране составляет 996–998 гектопаскалей — это сравнительно низкие показатели, характерные для неустойчивой и дождливой погоды.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
