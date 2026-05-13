На минувшей неделе Совет по конкуренции (СК) официально предупредил: есть серьезные риски при закупках дистанционно считываемых счетчиков воды.

А именно: можно надолго попасть в зависимость от одного поставщика, а также получить накрутки цен за обслуживание.

Что в этом контексте важно: Латвийский Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) с начала года уже неоднократно предупреждал: дистанционные счетчики жильцам сейчас навязывают весьма агрессивно. При этом некоторые поставщики услуг вводят своих клиентов в заблуждение – якобы до 1 января 2027-го года НУЖНО заменить все счетчики именно на дистанционно считываемые (и при этом дорогие). Но это не так.

СК: «Сменить поставщика трудно»

Как сообщает СК, были проанализированы публичные закупки счетчиков воды на «дистанционке», а также мнения тех поставщиков, которые в результате таких закупок уже заключили договоры.

Что в итоге выяснилось: если предприятие или управляющая компания приобрела счетчик воды с дистанционным считыванием и встроенной определенной SIM-картой, возможности сменить поставщика услуг уже весьма ограничены.

Более того: в ходе таких закупок водохозяйственные предприятия нередко выдвигают обязательное требование о том, чтобы источник питания счетчика обеспечивал непрерывную работу в течение не менее 12 лет - в соответствии со сроком эксплуатации, который установил производитель.

То есть: такие договоры могут заключаться надолго.

И о накрутках цен

Если же договор на услуги заключается, например, на четыре года, а оборудование используется существенно дольше, очень важно уже в исходном договоре предусмотреть четкий механизм определения цен на услуги на последующий период, предупреждает СК.

В противном случае может получиться так: клиент окажется полностью зависим от цены, которую будет устанавливать конкретный поставщик.

«Не давайте себя обманывать!»

В свою очередь ЦЗПП предупреждает: обнаружены случаи, когда поставщики услуг по замене счетчиков навязывают свои услуги клиентам, пользуясь их незнанием реальной ситуации.

Что же стоит знать обычным жителям - жильцам многоквартирных домой? Вот что поясняет ЦЗПП:

Обычным (механическим) квартирным водяным счетчикам больше не требуется обязательная периодическая поверка;

Существующие счетчики можно продолжать использовать, если нет признаков, что они работают неправильно;

Но! До 1 января 2027 года дому нужно принять решение о дальнейшем учете воды — переходить на единую систему или оставаться на нынешней.

ЦЗПП подчеркивает: можно продолжать использовать и механические счетчики.

Если есть подозрения, что счетчик неточный, или видны повреждения, управляющий домом или собрание собственников квартир вправе потребовать проверки или замены счетчика.

Отнюдь не секрет: некоторые жильцы пытаются экономить, подкручивая собственные счетчики. В итоге те данные, которые подают честные владельцы квартир, становятся весьма условной цифрой. Но "дистанционка" может оказаться еще дороже.

Жильцам нередко пытаются навязать установку отнюдь не дешевой системы дистанционного считывания счетчиков. Причем иногда очень настойчиво предлагается.