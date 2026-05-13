На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за ужесточение правил движения рядом со школьными автобусами. Инициатива появилась после трагедии в Бауском крае, где погибла подросток, предположительно незадолго до этого вышедшая из автобуса.

Авторы инициативы предлагают изменить правила дорожного движения в Латвии так, чтобы школьный автобус во время посадки и высадки детей становился фактически «защищенной зоной», возле которой движение других автомобилей либо полностью прекращается, либо замедляется до минимальной скорости.

Инициативу на портале Manabalss.lv подала Анете Айзбалте. По ее мнению, нынешние правила перекладывают слишком большую ответственность на детей и водителей автобусов, при этом не обеспечивая реальных механизмов безопасности.

Сейчас водители обязаны снижать скорость при приближении к автобусу с группой детей, однако авторы инициативы считают, что на практике эта норма работает недостаточно эффективно.

Предлагается ввести обязательное требование для всех автомобилей полностью останавливаться или двигаться со скоростью шага, если школьный автобус остановился, включил специальные сигналы и развернул знак «STOP».

Возобновлять движение можно будет только после того, как автобус закроет двери, выключит сигналы и покажет поворотником, что собирается продолжить движение.

Кроме того, инициатива предусматривает обязательное оснащение автобусов специальным выдвижным знаком «STOP» со светоотражающими элементами.

Авторы также предлагают добавить в обязательное обучение водителей отдельный модуль о правилах безопасности возле школьных автобусов и перевозке детских групп.

Что важно понимать: подобные правила уже действуют в ряде стран, в том числе в Северной Америке, где автомобили обязаны останавливаться возле школьных автобусов с включенными сигналами. Авторы инициативы считают, что Латвия могла бы перенять этот подход.

Отдельное внимание предлагается уделить информированию детей и водителей о новых правилах.

Поводом для инициативы стала трагедия, произошедшая 8 мая в Бауском крае. По данным полиции, около 19:00 автомобиль сбил девочку 2012 года рождения, которая погибла на месте.

Местное издание Bauskasdzive.lv со ссылкой на неофициальную информацию сообщало, что подросток, возможно, незадолго до этого вышла из школьного автобуса.

Полиция начала уголовный процесс и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Авторы инициативы подчеркивают, что предлагаемые меры должны помочь предотвратить подобные трагедии в будущем и сделать ситуацию возле школьных автобусов более предсказуемой и безопасной.