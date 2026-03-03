Baltijas balss logotype
К 2030 году энергопотребление американских центров ИИ может вырасти в 4 раза

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Большим данным требуется много электричества.

Большим данным требуется много электричества.

Новая отрасль создает дополнительную нагрузку на и без того перегруженную инфраструктуру.

Американская национальная лаборатория объявила о запуске Института центров обработки данных следующего поколения (NGDCI), новой масштабной инициативы, направленной на решение растущих энергетических проблем, связанных с работой центров обработки данных для искусственного интеллекта. Новый институт объединит широкий спектр компетенций Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL) в области энергетических технологий, вычислений, науки о сетях и кибербезопасности для создания безопасной, эффективной и надежной инфраструктуры будущего.

По словам директора ORNL Стивена Стрейффера, искусственный интеллект трансформирует все сферы жизни общества, однако его аппетит к энергии не имеет аналогов. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребление электроэнергии для питания центров обработки данных ИИ удвоится или утроится, что создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженную инфраструктуру. Согласно анализу, проведенному Электроэнергетическим научно-исследовательским институтом, в настоящее время на центры обработки данных приходится более четырех процентов от общего объема потребления электроэнергии в США, а к 2030 году этот показатель может достигнуть 17 процентов. Основной причиной такого роста является развитие искусственного интеллекта, поскольку обучение и эксплуатация больших моделей требуют огромных вычислительных мощностей.

Деятельность NGDCI будет направлена на разработку научно-технических решений в области систем охлаждения, управления энергопотреблением и интеграции с энергосетями, чтобы будущая инфраструктура ИИ не ставила под угрозу надежность или безопасность энергоснабжения. В основу работы института ляжет существующий проект ORNL по моделированию роста энергопотребления, связанного с дата-центрами (MEGA-DC), который использует передовые инструменты для оценки экономических и технических последствий модернизации инфраструктуры.

Ученые ORNL представляют будущее, в котором центры обработки данных станут национальным достоянием, способным адаптироваться в реальном времени и даже повышать устойчивость энергосистемы. Для совместной разработки решений NGDCI объединит широкий круг отраслевых партнеров. Крупные технологические компании, включая AMD, Carrier Energy, Chemours и NVIDIA, уже выразили поддержку инициативе, делая акцент на сотрудничестве в области энергоэффективных архитектур, передовых технологий охлаждения и системной безопасности.

Эти коллаборации нацелены на внедрение прорывных разработок с использованием уникальных активов ORNL, таких как испытательные стенды микросетей, среды цифровых двойников и обширные возможности в области энергетики. Запуск NGDCI совпадает с подготовкой ORNL к развертыванию двух вычислительных систем нового поколения для ИИ — Discovery и Lux, что еще больше расширит роль лаборатории в развитии инфраструктуры высокопроизводительных вычислений. Институт сосредоточится на технологиях, необходимых для надежного энергоснабжения и эксплуатации этих систем в больших масштабах, одновременно способствуя научным открытиям. Объединяя энергетические исследования с передовыми вычислениями и приоритетами национальной безопасности, NGDCI призван сыграть ключевую роль в формировании подхода США к строительству и эксплуатации будущих центров обработки данных для ИИ, гарантируя, что они будут не только мощными, но и устойчивыми, а также безопасными для энергосистемы.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #кибербезопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
