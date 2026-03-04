Бразильский стартап Cellva Ingredients привлек $1,3 миллиона для создания культивируемых ингредиентов животного происхождения. Первым продуктом стал культивированный свиной жир. Руководство компании заявляет о своей цели — разработать экологически чистые жиры, полезные для планеты, человека и животных.

Производство сала из пробирки занимает всего 21 день, в то время как традиционный свиной жир требует до 24 месяцев. Cellva Ingredients утверждает, что их жиры могут быть более полезными для здоровья благодаря процессу модуляции без ГМО: они содержат меньше насыщенных жиров, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также лучше усваиваются организмом.

Процесс изготовления продукта включает в себя извлечение клеток у свиней с помощью безопасной биопсии. Затем клетки помещаются в биореактор и подкармливаются натуральными ингредиентами до тех пор, пока не образуется жир. Несмотря на альтернативный характер, пищевой профиль и структура продукта не отличаются от натурального, при этом культивированный жир содержит меньше вредных насыщенных жиров.

Кроме экономического преимущества — возможность получить сало менее чем за месяц, вместо ожидания роста животного — существует и этическое. Каждый год в мире на убой отправляется около 4 миллионов свиней, а в данном случае ни одно животное не пострадает.

На данный момент мощности компании позволяют производить 1 килограмм альтернативного жира в месяц, однако в будущем планируется увеличить объемы. Выход на рынок намечен на конец 2024 года или начало 2025 года.