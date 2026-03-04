Любители натурального кофе знают: после заваривания остаётся значительное количество кофейной гущи. Вместо того чтобы выбрасывать её, можно использовать в хозяйстве, косметике и саду.
В хозяйстве
-
Очистка поверхностей: использованная гуща мягко удаляет загрязнения с кастрюль, сковородок, духовки и столешниц.
-
Поглощение запахов: рассыпьте гущу на дно мусорного ведра или поставьте в холодильник в открытой ёмкости — кофе нейтрализует неприятные запахи.
-
Удаление царапин с мебели: смешайте гущу с оливковым маслом в соотношении 1:1, нанесите на повреждённую поверхность, аккуратно вотрите мягкой тряпочкой и удалите излишки.
-
Ловушки для насекомых: запах кофе привлекает тараканов; наполните банку на треть гущей и обклейте внутреннюю часть горлышка двусторонним скотчем — насекомые останутся внутри.
Натуральная косметика
-
Скраб для рук: кофейная гуща удаляет запахи чеснока и лука, а также мягко отшелушивает кожу.
-
Скраб для тела: смешайте гущу с кокосовым маслом для отшелушивания и увлажнения кожи.
-
Удаление остатков косметики с волос: мягко вотрите гущу во влажные корни, затем промойте шампунем — помогает удалить остатки лака или геля для волос.
Работа в саду
-
Отпугивание муравьёв: рассыпьте гущу вокруг муравейника или на пути их передвижения — насекомые покинут территорию.
-
Удобрение для кислолюбивых растений: азалии, камелии, рододендроны и гортензии хорошо реагируют на кофейную гущу, особенно смешанную с соломой или измельчённой ветошью.
-
Отпугивание котов: смесь кофейной гущи с апельсиновой цедрой поможет защитить клумбы от домашних животных.
Кофейная гуща — это недорогой и экологичный способ улучшить чистоту, уход за телом и здоровье растений.
