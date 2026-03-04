Baltijas balss logotype
Польза кофейной гущи: оригинальные лайфхаки для дома и сада 0 433

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза кофейной гущи: оригинальные лайфхаки для дома и сада

Любители натурального кофе знают: после заваривания остаётся значительное количество кофейной гущи. Вместо того чтобы выбрасывать её, можно использовать в хозяйстве, косметике и саду.

В хозяйстве

  • Очистка поверхностей: использованная гуща мягко удаляет загрязнения с кастрюль, сковородок, духовки и столешниц.

  • Поглощение запахов: рассыпьте гущу на дно мусорного ведра или поставьте в холодильник в открытой ёмкости — кофе нейтрализует неприятные запахи.

  • Удаление царапин с мебели: смешайте гущу с оливковым маслом в соотношении 1:1, нанесите на повреждённую поверхность, аккуратно вотрите мягкой тряпочкой и удалите излишки.

  • Ловушки для насекомых: запах кофе привлекает тараканов; наполните банку на треть гущей и обклейте внутреннюю часть горлышка двусторонним скотчем — насекомые останутся внутри.

Натуральная косметика

  • Скраб для рук: кофейная гуща удаляет запахи чеснока и лука, а также мягко отшелушивает кожу.

  • Скраб для тела: смешайте гущу с кокосовым маслом для отшелушивания и увлажнения кожи.

  • Удаление остатков косметики с волос: мягко вотрите гущу во влажные корни, затем промойте шампунем — помогает удалить остатки лака или геля для волос.

Работа в саду

  • Отпугивание муравьёв: рассыпьте гущу вокруг муравейника или на пути их передвижения — насекомые покинут территорию.

  • Удобрение для кислолюбивых растений: азалии, камелии, рододендроны и гортензии хорошо реагируют на кофейную гущу, особенно смешанную с соломой или измельчённой ветошью.

  • Отпугивание котов: смесь кофейной гущи с апельсиновой цедрой поможет защитить клумбы от домашних животных.

Кофейная гуща — это недорогой и экологичный способ улучшить чистоту, уход за телом и здоровье растений.

Источник

#дом #экология #лайфхаки #кофе #косметика #сад
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
