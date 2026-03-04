Салат с печенью трески считается полезным и легкоусваиваемым блюдом. В её составе есть жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые способствуют поддержанию кожи, зрения и иммунной системы. Также присутствует витамин D, укрепляющий зубы и кости.

Список ингредиентов:

300 граммов пекинской капусты;

190 граммов печени трески;

одна морковь;

четыре яйца;

три свежих огурца;

майонез для заправки.

Приготовление

Для приготовления используют нарезанные мелко пекинскую капусту и огурец и морковь, натёртую на тёрке. Яйца и печень трески нарезают кубиками. Все ингредиенты смешивают, добавляют майонез. Заправлять салат следует перед подачей, чтобы он не стал водянистым.