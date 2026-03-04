Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вкусно и без лишних усилий: рецепт питательного и нежного салата с печенью трески 0 713

Люблю!
Дата публикации: 04.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вкусно и без лишних усилий: рецепт питательного и нежного салата с печенью трески

Салат с печенью трески считается полезным и легкоусваиваемым блюдом. В её составе есть жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые способствуют поддержанию кожи, зрения и иммунной системы. Также присутствует витамин D, укрепляющий зубы и кости.

Список ингредиентов:

  • 300 граммов пекинской капусты;

  • 190 граммов печени трески;

  • одна морковь;

  • четыре яйца;

  • три свежих огурца;

  • майонез для заправки.

Приготовление

Для приготовления используют нарезанные мелко пекинскую капусту и огурец и морковь, натёртую на тёрке. Яйца и печень трески нарезают кубиками. Все ингредиенты смешивают, добавляют майонез. Заправлять салат следует перед подачей, чтобы он не стал водянистым.

Читайте нас также:
#кулинария #здоровое питание #витамин д #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео