Масло гхи — это востребованный продукт, который сохраняет все преимущества сливочного масла, но подходит даже тем, кто страдает от непереносимости лактозы. В данной статье мы расскажем о происхождении масла гхи, его отличиях от привычного топленого масла, а также о его пользе и возможном вреде.

Гхи — это индийская разновидность топленого масла, используемая для кулинарии, медицинских целей и религиозных обрядов.

Внешне и по вкусу гхи напоминает топленое масло, однако между ними существуют важные различия. Топленое масло считается готовым сразу после разделения компонентов: жидкая часть процеживается и разливается по контейнерам для хранения. В отличие от этого, процесс приготовления гхи занимает значительно больше времени: сливочное масло томится несколько часов, в ходе чего белковый осадок карамелизуется благодаря реакции Майяра, придавая конечному продукту сладковатый вкус и ореховый аромат.

Происхождение масла гхи

Масло гхи имеет индийские корни и широко используется в кухнях Южной и Юго-Восточной Азии, а также его модифицированные версии встречаются на Ближнем Востоке и в Северной и Восточной Африке. С появлением крупного рогатого скота люди начали использовать сливочное масло в пищу, но климат Индии не способствовал его длительному хранению. В этом контексте масло гхи стало отличной альтернативой, так как благодаря фильтрации и удалению белков и воды, в которых могут размножаться бактерии, оно хранится гораздо дольше.

В статье, опубликованной в 1955 году в газете «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Гхи полезно», индийский писатель Р.К. Нараян делился своими размышлениями о данном продукте: «Гхи — это, безусловно, топленое масло, но это также нечто большее, точно так же, как вино — это нечто большее, чем сок выжатого винограда. Гхи похоже на гения, рожденного от скучного родителя».

Польза и вред масла гхи

Масло гхи стало популярным не только благодаря своей долговечности. Уникальная технология его производства позволяет избавиться от лактозы, что делает его подходящим для людей с непереносимостью молочных продуктов.

Кроме того, гхи обладает высокой температурой дымления, что позволяет использовать его для жарки без риска подгорания.

Это масло также широко применяется в Аюрведе, где его считают отличным средством для ухода за сухой кожей и волосами. Помимо жиров, которые являются основным увлажняющим компонентом, в гхи содержится достаточное количество витамина А, необходимого для здоровья кожи. В Аюрведе его используют для улучшения пищеварения, выведения токсинов и лечения воспалительных процессов. Рекомендуется употреблять масло гхи с теплым молоком при болях в горле. Однако стоит помнить, что Аюрведа — это система альтернативной медицины и не является научной дисциплиной, поэтому при возникновении проблем со здоровьем лучше обращаться к врачам.

В то же время, масло гхи — это очень жирный и калорийный продукт: в 100 г содержится 98-99% жира, а калорийность достигает 900 ккал, поэтому его потребление должно быть умеренным. Также следует быть осторожными с гхи при аллергии на казеин, содержание которого уменьшается в правильно приготовленном масле, но все же может быть достаточно для возникновения проблем со здоровьем.

Сегодня масло гхи доступно как в интернет-магазинах, так и в обычных магазинах. Его можно использовать для жарки, добавлять в каши и другие блюда, смазывать блины и готовить разнообразные блюда индийской кухни.