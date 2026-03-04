Полностью прекратились поставки российской нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба». Венгрия и Словакия, последние в ЕС покупатели сырья из России, возложили на Украину ответственность за то, что работа нефтепровода до сих пор не восстановлена. Пока у обеих стран есть запасы, которых хватит на несколько месяцев. Но Венгрия уже заблокировала выделение Украине кредита ЕС и перестала поставлять ей дизельное топливо, а Словакия пригрозила отключением электроэнергии. Насколько серьезна ситуация для всех участников конфликта, разбирался Forbes

27 января экспорт нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» был остановлен. Произошло это после аварии, которую украинские власти связали с атакой российских беспилотников. Спустя месяц транзит так и не возобновили, несмотря на требования Венгрии и Словакии.

Украина не называет дату возможного начала поставок по «Дружбе», пишет Reuters. В Киеве заявляют, что ремонтные работы продолжаются, но им препятствуют обстрелы со стороны России. В записке, представленной Украиной на техническом совещании правительств стран ЕС, с которой ознакомилось агентство, говорится, что в результате российских атак была повреждена нефтеперекачивающая станция недалеко от города Броды в Львовской области, а также технологическое и вспомогательное оборудование трубопровода.

Компания «Укртранснафта», которая обеспечивает транзит нефти через украинскую территорию, технически готова возобновить транспортировку нефти по «Дружбе». Но руководство компании не дает на это разрешения.

Нефтепровод «Дружба», построенный для доставки нефти из СССР в страны Восточной Европы, был запущен в 1964 году. Его протяженность составляет 8900 км, мощность — 1,2-1,4 млн баррелей в сутки.

У «Дружбы» две ветки. По северной нефть до 2023 года доставлялась в Польшу и Германию, по южной — в Венгрию, Словакию и Чехию. Владельцем российского участка «Дружбы» является «Транснефть», белорусского — компания «Гомельтранснефть Дружба», украинского — «Укртранснафта», венгерского — группа компаний MOL, словацкого — Transpetrol, чешского — Mero, польского и немецкого — PERN.

ЕС шестым пакетом санкций запретил с 5 декабря 2022 года покупку, импорт и транзит нефти из России странами Евросоюза, но для нефти, поступающей по «Дружбе», было сделано исключение. В июне 2023 года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, запретив транспортировку нефти из России по северной ветке «Дружбы» в Германию и Польшу, но оставив возможность получать этим странам нефть из Казахстана по трубопроводу. Поставки по южной ветке «Дружбы» под санкции не попали.

Чехия смогла отказаться от использования «Дружбы» в апреле 2025 года. В январе прошлого года закончились работы по модернизации трубопровода Transalpine (TAL). Он соединяет итальянский порт Триест с Германией, откуда по трубопроводу Mero Pipeline в Чехию поступает до 8 млн т нефти в год. Этот объем закрывает потребности страны в топливе. «Дружба» продолжила снабжать только Венгрию и Словакию, НПЗ в которых принадлежат венгерской MOL Group.

ЕС планирует полностью отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» к концу 2027 года, чему Венгрия и Словакия активно противятся.