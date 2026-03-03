С 8 марта 2024 года действует «национальный запрет на импорт», прекративший ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также данных товарных групп происхождения РФ и РБ из других (третьих) государств. Сегодня министр земледелия Армандс Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) отчитывается об эффекте данного мероприятия.

Решает Брюссель

Запрет распространялся на следующие категории продукции: зерновые, овощи, фрукты и отходы пищевой промышленности, готовые корма для скота. По предложению правительства, это регулирование распространилось и на горох, турецкий горох и муку бобовых культур.

Срок действия национального запрета на импорт изначально был предусмотрен до 1 июля 2025 года. Сейм Латвии 3 апреля 2025 года принял решение о его продолжении до 1 июля 2026 года.

Разумеется, из всякого правила есть и исключения:

«Учитывая международные обязательства и то, что внешняя торговля является исключительной компетенцией ЕС, национальный запрет не затрагивает транзит и поставки через Латвию в другие государства ЕС», – подчеркивается в аннотации Минземледелия для Кабинета Министров.

Но и Евросоюз сумел ужесточить свою линию: с 20 июня 2025 года вступил в силу Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2025/1227. Этим значительно (50% дополнительно к применяемому ввозному таможенному тарифу) были повышены ввозные пошлины на все сельскохозяйственные и продовольственные товары из России и Белоруссии, а также предусмотрено постепенное увеличение ввозных таможенных тарифов на отдельные минеральные удобрения в трехлетний переходный период – с одновременным сохранением исключений в отношении рыбы и отдельных рыбных изделий. В особенности на мерах против российского калия настаивала Швеция – при поддержке Германии, Финляндии, Польши и государств Балтии.

А.Краузе рапортует об успехах: «В Латвии импорт из России за 11 месяцев 2024 года сократился на 30%, а за 11 месяцев 2025 года - еще на 85%, а импорт из Беларуси упал на 12% за 11 месяцев 2024 года и на 55% за 11 месяцев 2025 года».

Кому их жмых?

Есть, правда, еще несознательные страны, которые через Латвию везут к себе российское сырье, заставляя наше государство краснеть, как соучастника. Так, в прошлом году в марте-ноябре вывезли транзитом на 4,03 миллиона жмыхов различных масличных культур, причем не только во Францию, Бельгию и Нидерланды – но даже в ту самую Польшу, которая вроде как содействует мерам против Москвы!

Так или иначе, но для своих нужд Латвия в 2025 году все же завезла из РФ продтоваров на 33,29 миллионов евро; из Беларуси – на 39,47 миллионов.

В общем и целом, господин Краузе рекомендует и после 1 июля сего года продолжать все так же стойко воздерживаться от кормов агрессора. Тем паче, что местный, серый, горох – все равно ничем не перешибешь!