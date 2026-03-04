Сегодня депутаты Сейма, работающие в комиссии по иностранным делам, соберутся на закрытое заседание. Сперва представители МИДа расскажут парламентариям об условиях предоставления Украине масштабного займа, а затем, как ожидается, депутаты обсудят начавшуюся войну на Ближнем Востоке и операцию США и Израиля против режима в Иране.

Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества обсудит с представителями министерств и экспертов актуальные вопросы интеграции украинских беженцев в Латвии. Свои предложения по поддержке жителей Украины в Латвии намерены прдать и депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам.