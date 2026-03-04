За три месяца до старта чемпионата мира по футболу, который летом 2026 года должен пройти в трех странах Северной Америки, Мексика столкнулась с хаосом, вызванным убийством одного из самых разыскиваемых преступников планеты — лидера картеля CJNG Немесио Осегеры (Эль Менчо). По стране прокатилась волна наркоблокад и атак на объекты гражданской инфраструктуры, парализовавшая сообщение между ключевыми городами-хозяевами турнира. Forbes Sport рассказывает, насколько вероятен перенос в связи беспорядками 13 матчей Кубка мирав другую страну и, почему цена футбольного праздника может стать непосильной для мексиканской экономики.

Спецоперация, в ходе которой был убит лидер картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо, спровоцировала волну насилия на улицах Мексики. Группировка устроила массовые беспорядки с поджогами автомобилей, заправочных станций и перекрытием почти 100 крупных дорог и атаками на базы национальной гвардии в 20 штатах страны. Правительство объявило наивысший уровень безопасности в условиях кризиса. Гвадалахара, один из ключевых городов-хозяев предстоящего ЧМ-2026, фактически был парализован, как и сообщение между центральной Мексикой и тихоокеанским побережьем. В ходе столкновений погибло по меньшей мере 74 человека, включая 25 бойцов Национальной гвардии, отмечает The Guardian.

Из-за угроз безопасности в штате Халиско было отменено или перенаправлено более 200 авиарейсов, а национальная футбольная лига отложила четыре матча, включая дерби между «Чивас» и «Америкой». Более 1000 человек оказались заблокированы в зоопарке Гвадалахары (Zoológico Guadalajara), включая детей и пожилых людей. Они провели ночь с воскресенья на понедельник на территории зоопарка и спали прямо в туристических автобусах на парковке. Администрация обеспечила их едой, водой, одеялами и предметами первой необходимости.

В Гвадалахаре были экстренно отменены десятки массовых мероприятий, включая долгожданный концерт лауреатки «Грэмми» Кали Учис, на который уже были проданы тысячи билетов. Организаторы признали, что в условиях перекрытых трасс и атак на общественный транспорт гарантировать безопасность зрителей невозможно. Город, который через 100 дней должен стать витриной мексиканского гостеприимства, на 48 часов погрузился в режим самоизоляции: крупные торговые центры и сетевые отели в престижных районах Сапопана закрыли двери, а сервисы доставки и такси прекратили работу из-за угроз поджогов на заправочных станциях.

Для бизнеса наиболее тревожным сигналом стал транспортный блэкаут на западе страны. Из-за блокады ключевых магистралей в логистическую ловушку попали сотни грузовых фур. Только за первые трое суток беспорядков общие экономические потери региона составили порядка 2 млрд песо ($116 млн). Коллапс обнажил главную уязвимость предстоящего ЧМ-2026. Даже если стадионы будут превращены в неприступные крепости, внешняя инфраструктура — дороги, аэропорты и заправочные сети — остается крайне уязвимой.

«Мы наблюдаем потенциальную фрагментацию организованной преступности и дестабилизацию ее структур на обширной территории Мексики — прямо перед чемпионатом мира по футболу, — поделился с The Athletic Натан Джонс, ученый, изучающий мексиканские картели и реакцию правительства. — Это делает практически невозможным предсказать, как все это будет развиваться».

Картель CJNG, основанный Эль Менчо в 2009 году на руинах некогда могущественной банды «Миленио», за 15 лет проделал путь от региональной группировки до транснациональной криминальной империи. Группа, известная своей исключительной жестокостью еще со времен демонстративной казни 35 человек в Веракрусе в 2011 году, заняла доминирующее положение в 25 штатах Мексики. Пока внутренние войны ослабляли старые кланы вроде Синалойского картеля, структура Эль Менчо выстраивала уникальную модель управления: сеть автономных региональных ячеек с высоким уровнем милитаризации, современными протоколами связи и возможностями для мгновенного скоординированного насилия, констатирует The Conversation.

К 2026 году военный потенциал CJNG достиг уровня, сопоставимого с государственными силами безопасности. Группировка открыто использует бронетехнику, тяжелое вооружение и тактику «наркоблокад» — одновременных поджогов транспорта и перекрытия ключевых магистралей, способных в считанные часы парализовать целые штаты. Именно эта эффективность, ранее ставшая причиной внесения CJNG в списки глобальных террористических организаций (FTO и SDGT) в США, превратила картель в экзистенциальную угрозу для ЧМ-2026.